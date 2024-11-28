金童唐西奇缺陣不怕　厄文率領獨行俠近7戰6勝打爆尼克

記者杜奕君／綜合報導

上季打入年度總冠軍賽的達拉斯獨行俠，近期球隊一哥唐西奇(Luka Doncic)因為手腕傷勢持續缺陣，但球隊整體戰力深度依舊夠水準，團隊6人得分上雙，其中4人更是飆破20分大關，在明星控衛厄文(Kyrie Irving)23分、7籃板、6助攻帶動下，最終獨行俠就以129比114在主場贏球，奪下近7戰內第6勝。

此戰獨行俠除了唐西奇持續缺陣，主力射手湯普森(Klay Thompson)也因為腳傷不克上陣，但獨行俠在近況火燙的馬歇爾(Naji Marshall)帶動下，首節便取得28比15的雙位數領先。隨後獨行俠更是靠著團隊火力均衡發揮，一路擴大領先，半場打完已經以60比38徹底壓制大蘋果軍團。

下半場尼克雖然靠著主控布朗森(Jalen Brunson)飆分苦追，唐斯(Karl-Anthony Towns)也在禁區有所貢獻，但尼克今日團隊三分球29投僅7中，命中率低到只有24.1%，也讓關鍵時刻追分始終無法看見成效，最終獨行俠就以15分之差輕取尼克。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此戰獨行俠以馬歇爾砍下24分最高，他不僅連續6戰得分上雙，近4戰平均更可貢獻23分，充分填補唐西奇缺陣的火力空缺。

至於主控厄文則有23分、7籃板、6助攻，汀威迪(Spencer Dinwiddie)替補也以超過7成命中率砍下21分、3籃板、9助攻，都是此戰獨行俠贏球要角。

輸球的尼克方面，此戰布朗森依舊延續火燙手感，全場轟下37分、3籃板、7助攻、2抄截，唐斯25分、14籃板、4助攻。

目前10勝8敗的尼克排名仍高居東區第4位，至於11勝8敗的獨行俠，在競爭激烈的西區目前則僅能排在第8位。

▲厄文領軍獨行俠近7戰狂取6勝。（圖／路透）