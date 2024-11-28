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「鷹王」楊恩恐怖單場22助攻　老鷹終結本季騎士主場不敗10連勝

記者杜奕君／綜合報導

開季一度締造15連勝，賽前也處於「主場10連勝」的克里夫蘭騎士，28日迎戰亞特蘭大老鷹來訪，此戰老鷹明星控衛「鷹王」楊恩(Trae Young)寫下里程碑，單場不僅拿下20分還傳出生涯新高22次助攻，幫助老鷹以135比124擊敗騎士，也終止騎士本季主場不敗神話。

本賽季至今僅吞下1敗的騎士，今日迎戰老鷹踢館，此戰開賽騎士一哥「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)就領軍打出27比8猛烈攻勢，眼看就要延續主場連勝氣勢。

但老鷹隨後迅速回神，在楊恩有效掌握攻守節奏下，半場打完老鷹追成61比62局面。

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下半場開打後，老鷹本季「選秀狀元」里薩希(Zaccharie Risacher)第3節連續5次出手命中，幫助老鷹逆轉超前比分。

末節雙方持續拉鋸，但此戰老鷹手感最火燙的板凳暴徒杭特(De'Andre Hunter)挺身而出，加上關鍵時刻老鷹王牌楊恩的三分冷箭破網，最終老鷹就以11分之差攻破騎士主場，也終止近期一波3連敗。

老鷹此戰團隊火力旺盛，全隊共7人得分上雙，以杭特的26分最高，強森(Jalen Johnson)22分、9籃板、7助攻，里薩希17分，至於楊恩則是20分、4籃板，外帶傳出生涯新高22次助攻。

主場10連勝劃上句點的騎士方面，米歇爾仍勇冠三軍砍下全場最高30分外帶4籃板、7助攻，莫布里(Evan Mobley)22分、13籃板、5助攻、5抄截、3阻攻，賈蘭德(Darius Garland)19分、7助攻。

▲老鷹王牌球星楊恩單場猛傳生涯新高22助攻，終結本季騎士主場10連勝。（圖／路透）

▲老鷹王牌球星楊恩單場猛傳生涯新高22助攻，終結本季騎士主場10連勝。（圖／路透）

關鍵字： NBA楊恩老鷹騎士Trae Young

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