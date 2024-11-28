金娜妍、朴善珠降臨PLG　領航猿再添韓籍啦啦隊雙女神

▲金娜妍、朴善珠降臨PLG，正式加盟領航猿應援。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG桃園璞園領航猿今（28）日宣布，2024－2025賽季12月主場例行賽門票將於12月2日中午12點火熱開賣！另外包括韓華鷹人氣啦啦隊成員「金娜妍」與前 NC恐龍棒球啦啦隊「朴善珠」將化身「聖誕限定應猿空姐」，參與12月主場賽事的交流互動。兩位人氣韓援將在桃園巨蛋陪伴橙客提前歡慶聖誕。

領航猿將於12月14、15、17、21、22日再現經典主題月，帶來去年廣受好評的「戰鬥吧！飛行中隊」，本次活動將與球迷攜手搭乘時光隧道，重溫璞園經典時刻，見證領航猿新世代的成長與精神傳承。

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同時，領航猿也特別推出線上互動活動，號召球迷們分享與璞園/領航猿的橘色回憶，不論是難忘的比賽瞬間還是與球隊的溫馨故事，皆有機會被選中在桃園主場展出，一同追憶昔日的美好籃球時光。

現場更為球迷準備專屬榮耀象徵，入場即是「飛行中隊」猿兵一員，還有機會獲得「飛行軍牌」、「飛行中隊零錢包」及「領航軍徽臂章」，在滿滿戰鬥氣息中，攜手抵抗來訪敵兵，誠摯邀請所有橙客共襄盛舉，打造熱血主場氛圍！

此外，領航猿也將啟動全新活動企劃「領航校園列車」，將籃球的熱血與橙色文化深入校園，並透過趣味互動、籃球教學以及球迷見面會，讓學生們近距離感受職業籃球的魅力與領航猿的獨特精神。

領航猿特別邀請韓華鷹人氣啦啦隊成員「金娜妍」與前 NC恐龍棒球啦啦隊成員「朴善珠」將於12月21、22日首次以空姐造型亮相。兩人曾是KBL韓國職籃昌原LG獵鷹隊的啦啦隊成員，憑藉亮眼表現和超高人氣，在社群平台創下超過200萬次觀看，堪稱韓國廣受矚目的啦啦隊明星。

本次，兩位人氣韓援將與球迷一同提早歡慶聖誕，為12月主場賽事注入更多熱情與活力。球團更規劃於主場期間舉辦粉絲見面會及個人表演秀，並推出全新啦啦隊周邊商品，為球迷帶來一場充滿驚喜與回憶的聖誕盛宴，再度點燃桃園巨蛋的應援熱潮！

首次參與來台的「金娜妍」難掩興奮之情地說道「很高興能在這個特別的節日加入Pilots Crew，這是我第一次在台灣的籃球場上應援，非常期待與球迷一起加油！希望我的應援能像聖誕禮物一樣，帶給大家快樂與能量。」

而第二次來台應援的「朴善珠」則表示「這是我第二次以啦啦隊身分來台灣，上個月來台看世界12強賽，親身感受到台灣對棒球的熱情，因此這次能在籃球場上，與粉絲們一起共同應援，我感到格外興奮！」