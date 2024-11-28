12強中華英雄陳柏清來了　30日台鋼獵鷹開幕戰加持

▲12強中華隊英雄陳柏清將擔任獵鷹30日開幕戰嘉賓。（圖／獵鷹提供）

記者杜奕君／綜合報導

台鋼獵鷹今（28）日宣佈本週末「有FU城市」開幕週將邀請「台灣鷹雄」台鋼雄鷹投手陳柏清擔任11/30首戰特別嘉賓。陳柏清在世界棒球12強賽複賽先發對戰美國隊，2局投球沒有被擊出安打，投出兩次奪三振、3次四壞球保送，無失分，順利闖進冠軍賽，最終也在11月24日以4比0擊退勁敵日本隊，勇奪世界冠軍，向世界證明台灣職棒的實力。

此外，台鋼獵鷹球團安排陳柏清在「鷹SHOP」商品部擔任一日店長，活動期間購買「鷹雄陳柏清福袋」，即可獲得簽名合照拍立得一組，數量有限，售完為止。

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中場還將舉辦「鷹雄一擲」活動，讓鷹援軍們親身體驗「鷹雄柏清」的超能量，投送好禮送給球迷，火力絕對比GIFT TANK還要猛！

關於籃球的記憶，陳柏清回憶起小時候曾和爸爸一起看NBA，對已故球星Kobe Bryant的表現印象深刻。談到台鋼獵鷹時，他則表示，「之前曾受邀到獵鷹的主場觀賽，對吳岱豪與谷毛唯嘉的表現最為難忘，也很期待開幕週的比賽。」

此次受邀擔任一日店長，陳柏清感到非常興奮，也感謝台鋼獵鷹球團邀請，讓他有機會體驗棒球以外的活動，同時也力邀鷹援軍們11/30、12/1到成大中正堂為台鋼獵鷹加油。



