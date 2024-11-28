運動雲

>

12強中華英雄陳柏清來了　30日台鋼獵鷹開幕戰加持

▲12強中華隊英雄陳柏清將擔任獵鷹30日開幕戰嘉賓。（圖／獵鷹提供）

▲12強中華隊英雄陳柏清將擔任獵鷹30日開幕戰嘉賓。（圖／獵鷹提供）

記者杜奕君／綜合報導

台鋼獵鷹今（28）日宣佈本週末「有FU城市」開幕週將邀請「台灣鷹雄」台鋼雄鷹投手陳柏清擔任11/30首戰特別嘉賓。陳柏清在世界棒球12強賽複賽先發對戰美國隊，2局投球沒有被擊出安打，投出兩次奪三振、3次四壞球保送，無失分，順利闖進冠軍賽，最終也在11月24日以4比0擊退勁敵日本隊，勇奪世界冠軍，向世界證明台灣職棒的實力。

此外，台鋼獵鷹球團安排陳柏清在「鷹SHOP」商品部擔任一日店長，活動期間購買「鷹雄陳柏清福袋」，即可獲得簽名合照拍立得一組，數量有限，售完為止。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中場還將舉辦「鷹雄一擲」活動，讓鷹援軍們親身體驗「鷹雄柏清」的超能量，投送好禮送給球迷，火力絕對比GIFT TANK還要猛！

關於籃球的記憶，陳柏清回憶起小時候曾和爸爸一起看NBA，對已故球星Kobe Bryant的表現印象深刻。談到台鋼獵鷹時，他則表示，「之前曾受邀到獵鷹的主場觀賽，對吳岱豪與谷毛唯嘉的表現最為難忘，也很期待開幕週的比賽。」

此次受邀擔任一日店長，陳柏清感到非常興奮，也感謝台鋼獵鷹球團邀請，讓他有機會體驗棒球以外的活動，同時也力邀鷹援軍們11/30、12/1到成大中正堂為台鋼獵鷹加油。

▲12強中華隊英雄陳柏清將擔任獵鷹30日開幕戰嘉賓。（圖／獵鷹提供）
 

關鍵字： 陳柏清12強台鋼獵鷹台鋼雄鷹台籃PLG

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

性別風波又讓參賽權受質疑　林郁婷回應：勇於接受未來挑戰

性別風波又讓參賽權受質疑　林郁婷回應：勇於接受未來挑戰

「大鬍子」哈登狂飆本季新高43分　快艇狂勝25分賞巫師13連敗

「大鬍子」哈登狂飆本季新高43分　快艇狂勝25分賞巫師13連敗

TPBL職籃會長遭指控玩「球版」　莊瑞雄嚴正駁斥

TPBL職籃會長遭指控玩「球版」　莊瑞雄嚴正駁斥

快訊／中信特攻單場61分慘破聯盟新低　主帥點出4大致命傷

快訊／中信特攻單場61分慘破聯盟新低　主帥點出4大致命傷

讓特攻單場拿61分還不夠　林書豪賽後自評：全部節奏都不對

讓特攻單場拿61分還不夠　林書豪賽後自評：全部節奏都不對

快訊／TPBL史上最慘！　中信特攻48分鐘僅拿61分破單場新低

快訊／TPBL史上最慘！　中信特攻48分鐘僅拿61分破單場新低

快訊／不定調林郁婷「被打壓」！　鄭世忠：是保護選手主動退賽

快訊／不定調林郁婷「被打壓」！　鄭世忠：是保護選手主動退賽

宇宙人力挺鋼鐵人！　PLG高雄開幕戰海音館開唱

宇宙人力挺鋼鐵人！　PLG高雄開幕戰海音館開唱

湖人本季最慘敗出爐！　太陽杜蘭特復出領軍主場27分狂勝

湖人本季最慘敗出爐！　太陽杜蘭特復出領軍主場27分狂勝

Dame Time再現！　里拉德轟37分12助攻率公鹿狂掃5連勝

Dame Time再現！　里拉德轟37分12助攻率公鹿狂掃5連勝

熱門新聞

中華隊溫柔婉拒日方　回台慶祝「1000瓶香檳去哪了？」真相曝光

快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二「與日差距縮小」

陳子豪獲複數球隊鎖定　追逐超過5年大型合約

林郁婷世界盃棄賽！　世界拳總回應了

辰己涼介真的瘋了？「金光閃閃」震撼金手套頒獎典禮

「傑憲轉動巨大齒輪」古林睿煬想打國際賽：讓世界看見台灣

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊婉拒日方慶祝！1000瓶香檳去向曝光

2快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二

3陳子豪複數球隊鎖定！拚逾5年大合約

4林郁婷世界盃棄賽！　世界拳總回應了

5辰己涼介金光閃閃震撼金手套頒獎典禮

最新新聞

1詹皇6度大三元　湖人中止3連敗

2楊恩單場22助攻　終結騎士主場10連勝

3味全「台大」左投赴美訓練　藍翊誠自費強化

4刺了6小時！　林昱珉新刺青曝光

5啦啦隊女神金娜妍、朴善珠　加盟領航猿

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

吉力吉撈盜壘

【重溫精彩好球】 #朱育賢 關鍵再見雙殺寫歷史！

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

郭俊麟缺席英雄遊行！父驕傲兒表現打120分　證實最後1次打國家隊

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366