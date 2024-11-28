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柯瑞膝傷缺陣勇士3連敗　雷霆SGA猛飆35分守住西區龍頭

記者杜奕君／綜合報導

NBA開季至今西區兩大勁旅奧克拉荷馬雷霆、金州勇士28日碰頭，勇士王牌球星「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)因膝蓋不適缺陣，但灣區大軍依舊打出亮眼表現緊咬雷霆不放，但雷霆靠著一哥吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)單場狂飆35分、9籃板、5助攻、2阻攻，最終雷霆105比101勝出，守住西區龍頭大位。

近況不佳吞下2連敗的勇士，今日作客踢館挑戰西區霸主雷霆，賽前雙方僅有1場勝差，只要贏球西區龍頭就將易主，不過此戰勇士一哥柯瑞因膝蓋不適缺陣，也讓勇士戰力大打折扣。

上半場雷霆就在吉爾吉斯-亞歷山大帶頭搶分下，以超過5成命中率拉開62比50領先優勢。

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不過勇士下半場開始反攻，在庫明加(Jonathan Kuminga)、威金斯(Andrew Wiggins)以及板凳暴徒希爾德(Buddy Hield)攜手飆分，終場前11.1秒威金斯三分球命中，勇士追到僅剩1分落後。

但最後關頭勇士執行犯規戰術，雷霆吉爾吉斯-亞歷山大展現一哥氣勢4罰3中，最終雷霆就以4分之差險勝，也保住西區龍頭大位。

此戰雷霆就以吉爾吉斯-亞歷山大拿下35分、9籃板、5助攻、2阻攻最佳，哈爾特斯泰(Isaiah Hartenstein)14分、14籃板、3助攻、2阻攻。

飲恨敗北並苦吞3連敗的勇士方面，此戰庫明加拿到全隊最高19分，希爾德替補貢獻17分，威金斯則有16分、5籃板進帳。

▲雷霆一哥SGA狂砍35分保住西區龍頭，也賞勇士3連敗。（圖／路透）

▲雷霆一哥SGA狂砍35分保住西區龍頭，也賞勇士3連敗。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士柯瑞雷霆吉爾吉斯-亞歷山大SGA

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