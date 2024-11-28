Fubon Angels紅到香港！　慈妹、丹丹、秀秀子粉絲會熱力引爆

▲Fubon Angels成員慈妹(右起)、丹丹、Jessy與秀秀子前進香港舉辦粉絲拍手會。（圖／富邦勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃年度啦啦隊得主Fubon Angels，日前受邀以女團模式前進香港，進行粉絲拍手會。其中人氣女神慈妹除了獲邀拍攝廣告，也和其他三位Fubon Angels成員秀秀子、丹丹及Jessy出席昨日在銅鑼灣舉行的發布會，表演勁歌熱舞，並與香港粉絲近距離互動「拍手Hi 5」，令現場氣氛瞬間升溫！

活動期間，許多粉絲排隊等候見面會，現場所有球迷都非常踴躍與熱情，將氣氛推向高潮，Fubon Angels幾位成員開心說道，「Fans都很關注我們的動向，看到我們出席活動的宣傳都會第一時間與其他Fans分享活動的資訊。今次來香港出席活動，也看到有粉絲為我們加油打氣，他們的支持和鼓勵真的很窩心！」

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問及對未來的期許，Fubon Angels更揚言想挑戰歌影視，「有機會也希望可以推出單曲、演戲等等，只要有機會都會想挑戰看看。由於現在的關注度越來越高，我們要訂下更高的目標，讓自己不退步並不斷進步！」

談及這次訪港之旅，Fubon Angels表示，「因為很難得可以來到香港工作，希望可以再多一點時間探訪香港，也讓平常工作排程緊湊的自己喘口氣放鬆一下。雖然留港的時間很短，但我們會把握機會『開餐』，燒臘、煲仔飯、蛋撻，還有要去茶餐廳喔！」