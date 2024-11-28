「場均1.6分」黑馬奇兵單場爆砍30分　籃網馬丁生涯代表作射太陽

記者杜奕君／綜合報導

NBA生涯場均僅能拿下「1.6分」，布魯克林籃網2年級搖擺人馬丁(Tyrese Martin)卻在28日對上強敵鳳凰城太陽之戰把握機會，全場狂砍生涯單場新高30分外帶4籃板、2助攻，加上球隊主控施洛德(Dennis Schroder)也貢獻29分，籃網硬是以127比117攻破太陽主場，拿下近期3連勝佳績。

太陽昨日才痛宰西區豪門洛杉磯湖人，今日「背靠背」賽程又在主場迎戰籃網，此戰太陽開賽就靠布克(Devin Booker)與杜蘭特(Kevin Durant)雙星飆分，但首節籃網就有奇兵馬丁殺出，單節投進3顆三分球，在他上半場狂砍17分帶動下，籃網與太陽半場打完戰成63平局面。

下半場開打後，籃網團隊戰力群起發揮，一度取得多達12分領先優勢，末節太陽雖然嘗試追分，但關鍵時刻馬丁又是單節拿下9分進帳，幫助籃網最終10分之差攻破太陽主場。

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只是NBA「2年級生」的馬丁，此戰賽前生涯平均得分為1.6分，本季前5場出賽合計也僅拿下12分，場均2.4分、1.6籃板的數據貢獻。

但此戰馬丁最終繳出生涯新高30分外帶三分球10投8中以及4籃板、2助攻，也讓籃網季前選擇簽下馬丁的舉動收到回報。另外施洛德砍下29分、4籃板、3助攻，西蒙斯(Ben Simmons)14分、9籃板、8助攻接近大三元數據演出。

主場敗北的太陽方面，布克全場繳出31分、3籃板、4助攻，杜蘭特也有30分、8籃板、3阻攻，畢爾(Bradley Beal)則是17分進帳，3巨頭維持水準演出，但其餘球員未有太多奧援，也讓太陽遭籃網捕獵吞敗。

▲籃網奇兵馬丁單場爆砍30分，幫助球隊攻破太陽主場。（圖／路透）