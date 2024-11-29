八馬國際連7年奪體育推手金質獎　空手道許媚琇受贊助拚亞運

▲八馬國際長年贊助台灣體育，連7年拿下體育推手獎金質獎肯定。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

教育部體育署在29日舉辦「第16屆體育推手獎表揚典禮」，八馬國際成為唯一私人企業，連續7年奪得金質獎、3年長期贊助獎。贊助項目更涵蓋空手道、桌球、飛盤、滑輪溜冰和田徑等項目，7年贊助下來所花費金額也肯定已經破1億元以上。長年獲得贊助的台北市立大學技擊運動學系空手道隊隊長許媚琇就喊話，希望力拚名古屋亞運國手資格，為國家隊及學校爭光。

八馬國際公司從2017年初次獲得金質獎後，到今年已經連續7年獲得金質獎，堪稱是台灣贊助體育的私人公司的另類指標，而7年贊助下來所花費金額也已經破1億元以上。

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近1年來八馬國際投入贊助金額高達4062萬元，而且贊助的運動項目非常多元，包括是台北市立大學技擊運動學系空手道隊、國立體育大學桌球隊、台中市豐原區富春國民小學飛盤隊、花式滑輪溜冰選手陳毅帆和吳若瑄、桌球國手和田徑選手等。

今日親自出席授獎的八馬國際董事長王文欽博士說，「我們贊助的運動項目，主要是看政府力量不到的地方，主要是長期贊助北市大的空手道，他們一代接一代，本來以為可能有些明星選手畢業後會接不上來，但沒想到現在有些一年級就有成績，讓人指日可待。

另外也贊助了國小飛盤隊(富春國小)，目前這支隊伍已經拿下多個冠軍，成員都升上國中，未來飛盤有機會進入奧運，這批選手有機會銜接代表中華隊征戰奧運舞台。

目前最佳成績為亞青空手道錦標賽U21女子對打68公斤級以上銅牌，目標放眼挑戰2026年名古屋亞運資格的北市大空手道隊隊長許媚琇就說，「北市大空手道隊受到八馬國際贊助，幫我們非常多，對經濟較為弱勢的選手給予補助，團隊訓練的器材也幫助很多，讓我們能夠更無後顧之憂的訓練、比賽，拚得更多積分。」