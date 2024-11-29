運動雲

>

八馬國際連7年奪體育推手金質獎　空手道許媚琇受贊助拚亞運

▲八馬國際長年贊助台灣體育，連7年拿下體育推手獎金質獎肯定。（圖／記者杜奕君攝）

▲八馬國際長年贊助台灣體育，連7年拿下體育推手獎金質獎肯定。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

教育部體育署在29日舉辦「第16屆體育推手獎表揚典禮」，八馬國際成為唯一私人企業，連續7年奪得金質獎、3年長期贊助獎。贊助項目更涵蓋空手道、桌球、飛盤、滑輪溜冰和田徑等項目，7年贊助下來所花費金額也肯定已經破1億元以上。長年獲得贊助的台北市立大學技擊運動學系空手道隊隊長許媚琇就喊話，希望力拚名古屋亞運國手資格，為國家隊及學校爭光。

八馬國際公司從2017年初次獲得金質獎後，到今年已經連續7年獲得金質獎，堪稱是台灣贊助體育的私人公司的另類指標，而7年贊助下來所花費金額也已經破1億元以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近1年來八馬國際投入贊助金額高達4062萬元，而且贊助的運動項目非常多元，包括是台北市立大學技擊運動學系空手道隊、國立體育大學桌球隊、台中市豐原區富春國民小學飛盤隊、花式滑輪溜冰選手陳毅帆和吳若瑄、桌球國手和田徑選手等。

今日親自出席授獎的八馬國際董事長王文欽博士說，「我們贊助的運動項目，主要是看政府力量不到的地方，主要是長期贊助北市大的空手道，他們一代接一代，本來以為可能有些明星選手畢業後會接不上來，但沒想到現在有些一年級就有成績，讓人指日可待。

另外也贊助了國小飛盤隊(富春國小)，目前這支隊伍已經拿下多個冠軍，成員都升上國中，未來飛盤有機會進入奧運，這批選手有機會銜接代表中華隊征戰奧運舞台。

目前最佳成績為亞青空手道錦標賽U21女子對打68公斤級以上銅牌，目標放眼挑戰2026年名古屋亞運資格的北市大空手道隊隊長許媚琇就說，「北市大空手道隊受到八馬國際贊助，幫我們非常多，對經濟較為弱勢的選手給予補助，團隊訓練的器材也幫助很多，讓我們能夠更無後顧之憂的訓練、比賽，拚得更多積分。」

關鍵字： 許媚琇空手道八馬國際王文欽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

肘擊＋超兇狠衝撞！　馬刺保羅、湖人羅素爆衝突險幹架

肘擊＋超兇狠衝撞！　馬刺保羅、湖人羅素爆衝突險幹架

送7萬台幣「純金999金番薯」　海神夯番薯株式會社主題周登場

送7萬台幣「純金999金番薯」　海神夯番薯株式會社主題周登場

Fubon Angels紅到香港！　慈妹、丹丹、秀秀子粉絲會熱力引爆

Fubon Angels紅到香港！　慈妹、丹丹、秀秀子粉絲會熱力引爆

「場均1.6分」黑馬奇兵單場爆砍30分　籃網馬丁生涯代表作射太陽

「場均1.6分」黑馬奇兵單場爆砍30分　籃網馬丁生涯代表作射太陽

金童唐西奇缺陣不怕　厄文率領獨行俠近7戰6勝打爆尼克

金童唐西奇缺陣不怕　厄文率領獨行俠近7戰6勝打爆尼克

柯瑞膝傷缺陣勇士3連敗　雷霆SGA猛飆35分守住西區龍頭

柯瑞膝傷缺陣勇士3連敗　雷霆SGA猛飆35分守住西區龍頭

「鷹王」楊恩恐怖單場22助攻　老鷹終結本季騎士主場不敗10連勝

「鷹王」楊恩恐怖單場22助攻　老鷹終結本季騎士主場不敗10連勝

金娜妍、朴善珠降臨PLG　領航猿再添韓籍啦啦隊雙女神

金娜妍、朴善珠降臨PLG　領航猿再添韓籍啦啦隊雙女神

12強中華英雄陳柏清來了　30日台鋼獵鷹開幕戰加持

12強中華英雄陳柏清來了　30日台鋼獵鷹開幕戰加持

性別風波又讓參賽權受質疑　林郁婷回應：勇於接受未來挑戰

性別風波又讓參賽權受質疑　林郁婷回應：勇於接受未來挑戰

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

熱門新聞

陳傑憲揭「尋妻記」原因：是巧合　曝與老婆從宮廟開始認識

江國豪寄手套到日本　辰己涼介IG限動「2字回應」

快訊／富邦悍將2年輕球員不打了　陳冠勳、蘇煒智任意引退

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

快訊／U12亞洲盃中華隊5比1力克韓國　勇奪隊史第8冠

中職6球團繳交60人　陳鴻文、廖任磊不在名單

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳傑憲揭「尋妻記」原因　曝與老婆從宮廟開始認識

2辰己涼介再TAG江國豪　限動2字回應

3富邦2年輕球員不打了　陳冠勳、蘇煒智引退

4辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲

5U12亞洲中華5比1韓國　隊史第8冠

最新新聞

1八馬國際奪金質獎　空手道許媚琇拚亞運

2陳鴻文放名單外經過討論　樂天通盤考量

3世青少桌球賽　台灣U15女雙摘金

4U12奪冠 辜仲諒宴請全隊嗑燒肉

5合唱團曲風瞬變！《台灣尚勇》網狂讚：看到哭

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林昱珉下個月當爸！林母喜當阿嬤「很開心」　球迷朝聖擠爆早餐店

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

郭俊麟缺席英雄遊行！父驕傲兒表現打120分　證實最後1次打國家隊

吉力吉撈盜壘

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366