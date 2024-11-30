爆冷！聯盟龍頭騎士NBA盃小組賽出局　楊恩21分11助攻領軍奪勝

記者杜奕君／綜合報導

賽前以17勝2敗高居全聯盟榜首的克里夫蘭騎士，30日在「NBA盃」小組賽作客踢館亞特蘭大老鷹，但前役兩隊交手才由老鷹取勝情況下，此戰老鷹依舊展現殺手本色，第3節團隊打出一波39比23猛攻奠定勝果，「鷹王」楊恩(Trae Young)全場砍下21分、11助攻，團隊共6人得分上雙，老鷹以117比101贏球，讓騎士在NBA盃小組賽爆冷出局。

本季曾打下開季15連勝的騎士，兩天前才遭老鷹無情終止主場10連勝，此戰輪到騎士踢館老鷹，開賽雙方打來十分糾結，地主老鷹以52比50小幅領先。

但第3節老鷹團隊群起發揮，在明星主控楊恩有效串聯全隊下，一波39比23打趴騎士，最終也讓對手以16分之差俯首稱臣。

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此戰老鷹全隊命中率達到51.8％，除了鷹王楊恩拿下21分、11助攻外，杭特(De'Andre Hunter)替補出擊砍下全隊最高23分。

騎士方面，主控賈蘭德(Darius Garland)砍下全場最高29分外帶3籃板、5助攻，長人莫布里(Evan Mobley)攻下24分、12籃板，不過當家球星「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)全場23投僅5中，手感冰冷砍下12分、11籃板、6助攻。

▲老鷹楊恩砍下21分、11助攻，領軍讓聯盟龍頭騎士在NBA小組賽爆冷出局。（圖／路透）