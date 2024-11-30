快訊／又有NBA禁區猛將加盟台籃　羅賓森前進台北台新戰神

▲台北戰神找來前NBA禁區悍將羅賓森加盟。（圖／台北戰神提供）

記者杜奕君／綜合報導

台新育樂今宣布延攬擁有豐富NBA資歷與海外經驗的前鋒羅賓森(Thomas Robinson)加盟臺北台新戰神，為球隊內線帶來強大的火力支援。羅賓森於2012年NBA選秀首輪第五順位被沙加緬度國王選中，職業生涯先後效力國王、火箭、拓荒者、76人、籃網及湖人。

羅賓森NBA五個賽季累積313場出賽，場均上場13.4分鐘，貢獻4.9分與4.8籃板，展現全面的禁區競爭力。台新育樂總經理林祐廷認為「經驗豐富的羅賓森，擁有極佳的身材條件，能幫助鞏固禁區，於進攻端能展現個人持球進攻能力，將為團隊創造更多的戰術選項與得分機會。」

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208公分的前鋒羅賓森，具備出色的體能條件與爆發力。於NBA新秀賽季，分別為國王和火箭出戰共70場比賽，場均15.1分鐘內拿下4.8分和4.5籃板。過去堪薩斯大學時期曾以單季27次雙十刷新校史紀錄，並以463個單季籃板數排名隊史第二位，僅次於NBA傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain），於學生時期就展現極高的籃球天賦。

離開NBA後，輾轉多國聯賽，足跡遍布俄羅斯、中國、土耳其、韓國、波多黎各及菲律賓等地，磨練出成熟的比賽閱讀能力與多樣化的技術，臺北戰神總教練許皓程對羅賓森表達期待，肯定其禁區宰制力與吸引包夾的能力，能為外圍射手創造投籃空間，「羅賓森的身體條件、鞏固籃板與持球進攻能力無庸置疑，能於攻防兩端為球隊注入強大的能量。」

即將加入臺北戰神的羅賓森對新賽季充滿信心，他表示，「我致力於將自身的經驗與領袖特質帶進球隊，目標是幫助戰神贏球。」羅賓森也相當期待除了場上的學習外，於場外也能深入了解台灣，「我很樂意嘗試新的東西。」他希望能品嚐台灣美食，感受在地生活體驗。

