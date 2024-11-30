快訊／蔣淯安本季首秀「回娘家」戰雲豹　賽前不知客隊休息室在哪

▲本季轉戰夢想家的蔣淯安，首度出賽就交手前東家雲豹。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／桃園報導

TPBL職籃30日由桃園台啤永豐雲豹舉行主場開幕戰，交手聯盟龍頭福爾摩沙夢想家，此戰「安神」蔣淯安不僅轉隊後首度回娘家，更將迎接本季個人首度出賽。季初因為膝蓋傷勢持續休養，蔣淯安透露個人狀態已經大幅好轉，他更幽默表示，「回來桃園巨蛋太熟悉，賽前我還往主隊休息室走，不知道客隊休息室怎麼去。」

雲豹今日迎接本季主場開幕首戰，賽前也預計將舉辦上賽季勇奪T1職籃總冠軍的「冠軍戒指頒獎儀式」，包括休賽季轉戰夢想家的蔣淯安，以及本季前進SBL台啤的朱億宗、陳孝榕、盧捷閔、鄭駿龍等人，今日都回娘家和老隊友們重新回味冠軍榮耀時刻。

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蔣淯安今日除了回到桃園巨蛋獲頒冠軍戒，也將迎接本賽季個人首度出賽。蔣淯安表示，「感覺其實蠻生疏的，因為膝蓋打PRP休息了有點久，還需要抓點感覺，上場時間多少就看教練安排。」

但蔣淯安也透露，「目前膝蓋恢復狀況很好，球團也很慎重，在我打了PRP療程後，都讓我徹底休息，至今恢復練球大約一個多禮拜而已。」

重回熟悉又陌生的雲豹主場，蔣淯安笑說，「回到桃園巨蛋，我很習慣走到主隊休息室，還不知道客隊休息室要怎麼走，後來才搞清楚。」

▲蔣淯安笑稱太習慣桃園巨蛋主場，賽前還不知道客隊休息室在哪。（圖／記者杜奕君攝）