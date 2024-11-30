雲豹前後任一哥首度對決　高錦瑋：小安就是很強

▲高錦瑋首次和蔣淯安在例行賽正式對決。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／桃園報導

台啤永豐雲豹30日在本季主場開幕戰，以92比90戲劇性準絕殺聯盟龍頭福爾摩沙夢想家，此戰也是球隊現任本土主控高錦瑋，首度對決轉戰夢想家的「前一哥」蔣淯安。此戰高錦瑋繳出13分、5籃板、5助攻，蔣淯安則攻下19分。賽後高錦瑋透露，「小安就是很強！他的能力不用多說，下次對決我會更勇敢的去挑戰他，將自己的野心展現出來。」

上季勇奪年度新人王、年度第1隊的高錦瑋，本季在蔣淯安離隊後扛起雲豹一哥重任，此戰在球隊賽前頒發上季總冠軍戒指加持下，高錦瑋關鍵時刻連續4罰命中，用13分、5籃板、5助攻表現幫助球隊兩分險勝夢想家。

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賽後高錦瑋談到和蔣淯安首度以對手身份對決時笑說，「小安就是很強！他的能力不用多說，上季團隊練習時，我大多數都和他同隊，這次對決感受他的主宰力，下次對決我會更勇敢的去挑戰他，將自己的野心展現出來。」

談到賽前總冠軍戒指頒獎儀式「放閃」，帶著女友一同上場領取冠軍戒，高錦瑋笑說，「戒指很重誒！因為上季拿下總冠軍時，我的女友沒有能夠參與，因此這次冠軍戒頒發，我很早就決定要帶著她一起領取冠軍戒。」

▲高錦瑋本季扛起雲豹後場主控重任。（圖／TPBL提供）