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快訊／蔣淯安本季首秀砍19分　克羅馬致勝準絕殺龍頭夢想家

▲雲豹林信寬、高錦瑋、克羅馬，夢想家蔣淯安、林俊吉。（圖／TPBL提供）

▲雲豹克羅馬致勝準絕殺，氣走聯盟龍頭夢想家。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／桃園報導

台啤永豐雲豹30日迎接本季主場開幕戰，對手則是聯盟龍頭福爾摩沙夢想家，此戰夢想家當家球星蔣淯安傷癒迎接本季首秀，也是轉隊後首度回到雲豹主場。蔣淯安復出首戰攻下全隊本土最高19分，但夢想家全場發生多達22次失誤，一路陷入落後苦戰，雖然最後關頭扳平比分，但雲豹克羅馬致勝跳投準絕殺，雲豹92比90氣走夢想家。

上季幫助雲豹奪下隊史T1職籃首冠，蔣淯安在休賽季成為台籃自由市場頭號「大魚」，最終由家鄉球隊夢想家順利網羅，但蔣淯安由於膝傷開季持續休兵，今日回到熟悉的雲豹主場，則強勢先發回歸。

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賽前雲豹舉行「冠軍戒指頒發儀式」，蔣淯安也和上季奪冠班底重逢，共同享受這榮耀時刻。首節蔣淯安先發上陣就順利三分球破網，本季得分首度開張，但夢想家此戰團隊失誤不斷，半場雲豹就以43比37領先。

▲雲豹林信寬、高錦瑋、克羅馬，夢想家蔣淯安、林俊吉。（圖／TPBL提供）

▲剛打完兵的林信寬，頂著平頭造型攻下16分。（圖／TPBL提供）

下半場夢想家開始急起直追，但關鍵時刻失誤問題依舊導致落後局面，終場前4分57秒蔣淯安強勢切入得手，讓夢想家緊咬比分不放，隨後更追到僅兩分差距。

最後關鍵時刻，雲豹高錦瑋連續4罰俱中，幫助雲豹終場前46.1秒拉開6分領先，但夢想家先靠林俊吉三分球追分，隨後雲豹發球又出現失誤，貝奇抄球後籃下放進，終場前23秒雙方戰成90比90局面。

但雲豹急喊暫停後，靠著「蔣公」克羅馬終場前2.3秒致勝準絕殺跳投得手，雲豹戲劇性以92比90氣走聯盟龍頭夢想家。

克羅馬全場砍下25分、4助攻、4抄截，包含致勝準絕殺幫助雲豹奪勝，林信寬16分、4助攻、4抄截，高錦瑋13分、5籃板、5助攻。

飲恨輸球的夢想家方面，貝奇拿下24分、16籃板，蔣淯安19分但賽後因腳踝扭傷赴醫院檢查，新洋將帕奇爾18分、13籃板。

▲雲豹林信寬、高錦瑋、克羅馬，夢想家蔣淯安、林俊吉。（圖／TPBL提供）

▲夢想家蔣淯安本季首度登場，貢獻19分進帳。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 蔣淯安高錦瑋福爾摩沙夢想家台啤雲豹TPBL台籃

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