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野獸燃燒！林志傑賣老命拚逆轉勝　勇士主帥賽後虧周桂羽抽筋

▲勇士林志傑、周桂羽，獵鷹飛雷神、謝宗融。（圖／PLG職籃提供）

▲勇士林志傑燃燒率隊逆轉勝。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃台南台鋼獵鷹30日進行主場「開箱」，本季例行賽主場首戰吸引滿座4000位球迷入場觀戰，即便洋將飛雷神全場爆砍37分、7籃板、6助攻，但來訪的台北富邦勇士靠著42歲精神領袖林志傑燃燒繳出16分、5助攻，幫助勇士以102比99逆轉勝。賽後勇士主帥吳永仁也虧了此戰繳出17分的周桂羽，笑稱他打得時間和林志傑一樣，卻出現腳抽筋狀況。

勇士前役上演21分大逆轉擊敗高雄鋼鐵人，此戰踢館獵鷹主場，獵鷹開賽表現搶眼，「魔獸」謝宗融首節獨拿9分，加上洋將飛雷神犀利單打，最多曾一度取得10分領先優勢。

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但末節勇士上演大逆轉，「野獸」林志傑帶頭追分，加上新洋將摩爾特力禁區逞威，周桂羽、吳永盛外線也有所貢獻，最終勇士成功逆轉以3分之差收下客場勝利。

摩爾特力加盟勇士首戰，就有19分、15籃板，林志傑貢獻16分、5助攻、3抄截，周桂羽、金恩各有17分進帳，吳永盛貢獻12分。

▲勇士林志傑、周桂羽，獵鷹飛雷神、謝宗融。（圖／PLG職籃提供）

▲獵鷹飛雷神轟37分球隊仍在主場遭逆轉吞敗。（圖／PLG職籃提供）

主場慘遭逆轉的獵鷹方面，飛雷神全場狂轟37分、7籃板、6助攻，無疑成為此戰悲劇英雄，至於謝宗融則砍下全隊本土最高的16分外帶6籃板。

賽後勇士執行教練吳永仁特別感謝林志傑，「42歲還打了30分鐘，教練團一直問他要不要休息，但他認為還可以就留在場上，真的感謝他。」

吳永仁也虧了周桂羽表示，「桂羽剛剛說自己防守要進步，這是真的，因為他打得時間和傑哥一樣多，結果他抽筋，傑哥卻沒有。」

▲勇士林志傑、周桂羽，獵鷹飛雷神、謝宗融。（圖／PLG職籃提供）

▲勇士周桂羽因為「抽筋」賽後記者會被虧。（圖／PLG職籃提供）

關鍵字： PLG林志傑周桂羽吳永仁飛雷神謝宗融富邦勇士台鋼獵鷹

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