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傳奇車手凱文迪許來台加持　環法自行車挑戰賽日月潭開跑

▲「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽」，今年首次在台舉辦。（圖／名衍行銷提供）

▲「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽」，今年首次在台舉辦。（圖／名衍行銷提供）

記者杜奕君／綜合報導

Tour de Frace環法自行車旗下的L’ÉTAPE 自行車挑戰賽首度登陸台灣，11月30日清晨於日月潭國家風景區管理處舉辦賽事。首屆賽事，不但有來自全球32個國家超過2500位車友報名參加，更請到生涯共奪得35個環法單站冠軍的傳奇車手凱文迪許(Mark Cavendish)，以及四度贏得環法總冠軍的弗魯姆(Chris Froom)兩位超重量級車手一起來參加賽事，與台灣的車友交流。

弗魯姆不愧是四度在環法賽登頂的車手，雖然落後了將近八十公里，但靠著後段爬坡及終點前十公里的賽段衝刺超前，以2小時54分48秒95拿下冠軍，台灣自行車培訓隊的年輕小將吳彥均以2小時56分40秒01獲得第二，素人車手賴裕亮則以2小時56分49秒92拿下第三名。

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全球最受關注的自行車活動Tour de Frace旗下L’ÉTAPE系列自行車挑戰賽首度登台，選在被CNN認證為全球最美自行車道之一的日月潭國家風景區進行活動。

國內長期推動自行車活動，既健康樂活，又能結合永續觀光，因此交通部部長陳世凱、環境部部長彭啟明不約而同，領軍組隊參加首屆L’ÉTAPE SUN MOON LAKE環法自行車挑戰賽-紐崔萊•日月潭站活動。兩位部長除了為競賽組鳴笛起跑之外，還親自參加29公里的經典組賽事，共同見證台灣自行車運動觀光與世界接軌的重要里程碑。

30日上午六點，交通部長陳世凱、環境部長彭啟明、觀光署長周永暉、南投縣政府祕書洪瑞智、法國在台協會主任龍燁、安麗台灣香港暨菲律賓總裁林彥秀等人同鳴笛起跑。競賽組路線長104公里，包括凱文迪許(35)及弗魯姆(2014)共33人參加，裁判放行後，集團很快就被撕裂開。

凱文迪許及弗魯姆兩人領頭騎在最前面，但又過了五公里左右，大家各顯神通，領先群拉開約30秒的秒差。接下來就剩凱文迪許和吳彥均(1703)兩位車手騎在最前面，而且兩人一組互相輪車，就這樣一直騎了將近60公里。

不過在進入到第二個登山賽道路段，賴裕亮(1855)追了上來，領先組變成三人小組。登山賽段結束時，領先組沒有太大更動，不過和其他人的距離已經越來越近。在回到日月潭環湖公路時，弗魯姆也重回領先群，在最後的十公里，弗魯姆慢慢回到領先，最終在向山的終點前，弗魯姆以2小時54分48秒95拿下冠軍，充分展現了四度環法賽奪冠的超強實力。

▲「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽」，今年首次在台舉辦。（圖／名衍行銷提供）

以衝刺見長的凱文迪許最終以3小時09分23秒91完賽，總排名第六名。隨後的頒獎典禮，出現了由凱文迪許頒獎給福魯姆的畫面，現場也響起如雷的掌聲，欣賞這難得一見的畫面。

交通部陳世凱部長、環境部啟明部長則率領同仁參加29公里的活動，與其他一千多位民眾，繞著日月潭環湖公路騎一圈，晨曦中的日月潭湖面泛著陣陣薄霧，沿著公路騎起來，別有一番浪漫趣味。

除了公路賽之外，另外現場也搭設了一個環法村，設置有各種不同的攤位，讓參加活動的民眾們，除了騎車運動健身之外，還有各種環法相關的紀念品或是在地小吃、美食，讓大家有玩有吃更有得逛，度過一個健康又充滿環法風味的週末假期。

▲「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽」，今年首次在台舉辦。（圖／名衍行銷提供）

關鍵字： L’ÉTAPE 自行車挑戰賽Mark Cavendish自行車凱文迪許Chris Froome弗魯姆

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