攻城獅克拉關鍵妨礙中籃惹禍　特攻主場戲劇性1分險勝止敗

▲特攻黃泓瀚下半場全能演出，成為致勝關鍵功臣。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

前役在主場才慘寫TPBL職籃單場新低「61分」的新北中信特攻，30日在周末主場2連戰首役迎接新竹御嵿攻城獅來訪，此戰特攻軍團在上半場就陷入13分大幅落後，但最後決勝期瘋狂追分，加上攻城獅洋將克拉在終場前1.6秒出現關鍵「妨礙中籃」，判定施晉堯切入兩分進算，最終特攻就戲劇性以85比84險勝，勝率重回5成大關。

特攻本季在少了頭號得分砍將「黑豹」阿巴西，加上後場魔術師林韋翰持續因膝傷復健，加上洋將陣容大幅換新，整體戰力面臨重整，本周3面對新北特攻之戰，甚至寫下聯盟單場新低61分，該役也以慘敗收場。

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今日面對風城軍團踢館，特攻上半場就陷入苦戰，在攻城獅兩名洋將克拉、米克獅攜手搶分下，半場打完攻城獅就以54比41取得雙位數領先優勢。

但特攻下半場開始追分，洋將柯南、葛瑞飛攜手追分，末節更是靠著「大瀚」黃泓瀚奇兵殺出，一度逆轉以5分超前。

▲葛瑞飛此戰捍衛禁區有功。（圖／TPBL職籃提供）

不過攻城獅也靠著克拉強勢單打，逆轉以84比83超前。最後決勝關頭特攻施晉堯底線切入，克拉封阻形成關鍵妨礙中籃，特攻判定兩分進算逆轉以85比84領先。

時間僅剩1.6秒情況下，攻城獅部署最後一擊也未能成功執行，特攻就戲劇性以1分之差逆轉贏球，也將勝率重新提升回到5成。

此戰特攻葛瑞飛攻下17分、9籃板，克力斯也有17分、7籃板，獲選為單場MVP的黃泓瀚則有13分、9籃板、5助攻貢獻，柯南13分。

飲恨吞敗的攻城獅方面，克拉砍進7顆三分球，進帳全場最高28分外帶12籃板，但最後關鍵妨礙中籃成為球隊吞敗致命傷，米克獅攻下16分，本土一哥高國豪則是12分、4籃板、6助攻、3抄截。

施晉堯談到最後關鍵一擊時表示，「那時可能我剛好是唯一的空檔，鼎哥（曾文鼎）也信任我、傳球給我，我只是看場上的狀況去應變。可能這球也算運氣很好，畢竟那時候最後一顆球在我身上，所以我選擇勇於挑戰籃框，很開心最後是我們贏下這場比賽，大家都很辛苦。」

表現非常全面的黃泓瀚則說，「因為我們上一場比賽被人家踢了一屁股，我們要尊重自己、尊重球迷，要打好很多比賽給大家看。所以這場比賽我就抱著非贏不可、不管是什麼球都要撲，總教練也叫我展現進攻的企圖心，他一直鼓勵我們，我們就投給他看。」

▲攻城獅克拉關鍵妨礙中籃，成為此戰雙方勝負分野。（圖／TPBL職籃提供）