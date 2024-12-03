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《黑白大廚》金太星來台設計跑者餐　長跑健將周庭印、曹純玉拜師

▲《黑白大廚》金太星來台設計跑者餐，長跑名將曹純玉、周庭印拜師。（圖／記者杜奕君攝）

▲《黑白大廚》金太星(中)來台設計跑者餐，長跑名將曹純玉、周庭印拜師。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

當近期最夯的實境節目《黑白大廚-料理階級大戰》中，綽號「隱藏天才」的黑湯匙廚師金太星，3日受到知名運動品牌Nike之邀現身台灣，與台灣長跑名將曹純玉、周庭印相見歡，兩位寶島頂尖跑者也特別「拜師」，現場學起料理義大利麵。最後金太星也親自示範了招牌的「橄欖油香蒜義大利麵」，並希望台灣的跑者能夠吃得健康、跑出佳績。

在實境節目《黑白大廚-料理階級大戰》被譽為隱藏天才的金太星，以獨到的技術呈現出一道看似簡單卻不容易的美味「橄欖油香蒜義大利麵」，通過嚴格的評選晉級，並在後續挑戰中屢次展現跳脫傳統的廚藝技巧與品味。

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今日金太星也現身台北士林，與台灣兩大長跑好手曹純玉、周庭印，一同享受跑步與美食撞擊交織出的樂趣。

身為台灣女子馬拉松紀錄保持人的曹純玉，以及有「印帝」稱號的周庭印，昨日也特別帶著金太星主廚在台灣跑步小試身手。

金太星笑說，「之前在紐約時，每天都會跑步，回到南韓因為工作沒時間重新跑步，一直都很想恢復跑步，昨天也跟著兩位專業選手，時隔6個月重新跑步，跑步當下我好恨NIKE，想跟工作人員說，如果有準備醫生，我就繼續跑。不過因為今天有活動，因此我有盡力，但沒有跑得太累。」

曹純玉以及周庭印也說，「由於跑者在熱量消耗上真的很大，因此我們平常就連喝飲料都是喝『全糖』，因此澱粉的攝取也是非常重要的。」

▲《黑白大廚》金太星來台設計跑者餐，長跑名將曹純玉、周庭印拜師。（圖／記者杜奕君攝）

周庭印及曹純玉也在金太星指導下，製作義大利麵，金太星表示，「很多人習慣在食用完義大利麵後，會拿麵包沾剩餘的醬汁來吃，我這次來到台灣看到有很多地瓜，也方便在便利商店取得，地瓜會對跑者是比較好的天然食物，因此選擇用地瓜來搭配。」

兩位長跑好手今日在名廚見證下完成義大利麵料理，曹純玉笑說，「我其實蠻緊張的，我平常沒有煮東西，可能只會用電鍋蒸東西吃，自己沒有實際下廚過。」

周庭印則透露，「當下很緊張，在家忘記加什麼東西，隨時加就好，在這裡每個步驟都挺繁瑣的，很怕自己會做錯，也能體會金主廚在節目上緊張的感覺。」

▲《黑白大廚》金太星來台設計跑者餐，長跑名將曹純玉、周庭印拜師。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 黑白大廚金太星NIKE周庭印曹純玉贏家愛自虐跑步長跑

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