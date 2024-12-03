雲豹「旅遊玩咖總動員」主題周　玩爆桃園巨蛋

▲台啤雲豹「旅遊玩咖總動員」主題周登場。（圖／台啤雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

進行完盛大主場開幕系列戰後，台啤永豐雲豹本週三12月4日以及週末12月7日、12月8日將持續在桃園巨蛋熱戰，先後與新竹御嵿攻城獅、新北中信特攻以及臺北台新戰神，球團準備「旅遊玩咖總動員」系列主題活動，透過一連串超燃、超好玩、獎品超豐富的主場賽事活動，要讓進場的豹迷們一同玩豹桃園巨蛋！

12月4號為雲豹本季首場平日主場賽事，將以「旅遊玩咖總動員」校園支線活動，邀請莘莘學子們放學後一起進場FUN鬆看球，現場購票出示學生證或職員證，即可享有「金牌區」門票買一送一(每人限購兩張)、當天憑任一張個人考卷至主場TBL STORE，單筆消費滿500元就享有「考幾分折幾元」的優惠(每單限用一張)，賽事中場遊戲更將舉辦「雲豹解題大賽」，優勝者更可獲得由箱寓所提供的「28吋豹拉風旅遊行李箱」！

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六、日兩天的主場中場遊戲，球團精心準備豐富獎品，12月7日賽事中場舉辦「紙飛機大賽」，將送出由桃園大溪笠復威斯汀度假酒店所提供的「行政套房住宿券」、「豪華客房住宿券」、與「酒店餐券」，12月8日(日)賽事中場將進行「金曲歌詞接唱大賽」，獲勝將可獲得箱寓所提供的「28吋豹拉風旅遊行李箱」以及雀客國際酒店集團餐飲8折券。

本周場內環廊設施除了延續開幕週的「冠軍展示區」，更推出一系列主題活動，週三主場賽事限定的「不忍了！壓力宣洩大挑戰」，將以分貝計來測試豹迷們音量極限，前三名優勝者還可獲得Monster Energy能量飲一箱(24罐)，週末現場更設置大型「雲豹世界地圖」，讓豹迷以行動來分享自己去過的國家，另外也規劃「國旗猜一猜」趣味活動，除了拿獎品還能增進世界旅遊知識。