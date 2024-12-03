麟洋配年終賽確定最後一舞　大馬奧運銅牌好手盛讚：威脅性依舊

▲「麟洋配」將在BWF年終賽最後一次正式合體出擊。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

本屆巴黎奧運完成史無前例羽球男雙金牌2連霸，台灣黃金拍檔「麟洋配」李洋、王齊麟即將在今年世界羽聯BWF年終賽，迎接最後一次搭檔合體出賽。即便自台北羽球公開賽後就再也未能合拍出擊，但馬來西亞男雙好手蘇偉譯直言，麟洋配仍將是此次年終賽的巨大威脅！

BWF羽球年終賽將於12月11日正式開打，已經宣告將引退的李洋，也將在此次賽事和王齊麟最後合體，為選手生涯劃下完美句點。

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在巴黎奧運締造史無前例羽球金牌2連霸大業後，李洋、王齊麟在台北公開賽結束後，李洋就舉行引退儀式，也確定本次年終賽將是最後一次和王齊麟在正式比賽聯手出擊。

近期已經將重心移轉至教職上的李洋也直言，對於年終賽自己抱持著「享受比賽」的心態，期待能盡力多打幾場就好。

不過對手顯然都對麟洋配威力不敢大意，身為大馬知名男雙組合的成員蘇偉譯就表示，「李洋以及王齊麟在年終賽場上，仍然是每組男雙的最大勁敵。」

蘇偉譯接受《星洲日報》訪問時表示，「麟洋配對我們還是一大威脅，即便李洋退休，王齊麟和邱相榤整體搭配表現也很不錯，除了中國、日本以及南韓之外，台灣男雙同樣也是此次年終賽勁敵。」