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喬治、馬克西賣命合砍50分　七六人追平本季最長2連勝

記者杜奕君／綜合報導

開季至今戰績慘澹的費城七六人，4日作客夏洛特挑戰黃蜂，此戰兩隊主力球星都因傷無法上陣情況下，七六人靠著3巨頭中另外兩位健康出賽的喬治(Paul George)29分、8助攻、2抄截，馬克西21分、3籃板、7助攻、2抄截，包含最後關鍵4分，讓七六人以110比104攻破黃蜂主場，除了在12月首戰就開紅盤，也順利追平本季最長2連勝。

此戰賽前團隊僅打出4勝14敗，東區排名僅優於全聯盟墊底爐主華盛頓巫師的低迷戰績，七六人在陣中王牌球星「大帝」恩比德(Joel Embiid)持續因膝傷無法上陣情況下，整體戰力受到不小考驗。

所幸此戰對手黃蜂，陣中王牌主控「球3弟」博爾(LaMelo Ball)同樣因為左小腿傷勢將缺陣兩周時間，開局七六人就靠著喬治領軍打出32比20的雙位數領先。

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隨後七六人便靠著喬治加上另一位明星主控馬克西，以及本季「年度新人王」大熱門麥肯(Jared McCain)攜手合作，前3節打完仍穩住11分領先優勢。

但黃蜂此戰靠著2年級生米勒(Brandon Miller)在末節領軍追分，加上內線長人理查茲(Nick Richards)終場前16.1秒一次禁區爆扣，追到104比106，七六人眼看到手勝利又將翻車。

所幸此時馬克西適時跳出，先是兩罰俱中穩定軍心，隨後又靠著隊友亞布塞萊(Guerschon Yabusele)抄截助攻，關鍵上籃拿下兩分奠定勝果，最終七六人就以6分之差成功獵捕黃蜂，收下追平本季最佳的2連勝。

七六人此戰以喬治拿下29分、8助攻、2抄截最佳，馬克西21分、3籃板、7助攻、2抄截，新秀麥肯替補拿下17分、2助攻、2抄截。

苦吞6連敗的黃蜂方面，米勒轟下全場最高34分，理查茲22分、14籃板，此戰輸球後，黃蜂和七六人已經沒有勝差，同樣在東區墊底後段班徘徊。

▲七六人喬治賣命砍下29分、8助攻，領軍拿下2連勝。（圖／路透）

▲七六人喬治賣命砍下29分、8助攻，領軍拿下2連勝。（圖／路透）

關鍵字： NBA七六人喬治馬克西黃蜂米勒Paul GeorgeBrandon Miller

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