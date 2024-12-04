雷隊友又拖累！柯瑞轟24分11助攻　勇士決勝期搞砸苦吞5連敗

記者杜奕君／綜合報導

賽前處於4連敗低潮的金州勇士，4日作客丹佛金塊，即便當家球星「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)全場攻下24分、7籃板、11助攻全面數據，但勇士終場前20.8秒威金斯(Andrew Wiggins)發生要命失誤錯失扳平良機，隨後金塊「小丑」約基奇(Nikola Jokic)兩罰俱中穩住勝果，最終金塊就以119比115勝出，勇士苦吞5連敗。

日前一度站上西區龍頭的勇士，近期面臨戰力撞牆期考驗，今日主力前鋒格林(Draymond Green)因傷缺陣，也讓灣區大軍少了重要的攻守中樞。但此戰勇士開賽仍靠著團隊戰力加持，首節打完以31比33緊咬金塊不放。第2節勇士一哥柯瑞外線頻頻開火，在他優勢火力加持下，半場打完勇士與金塊戰成57比57平手局面。

下半場開打後，兩隊依舊殺得難分難捨，比分呈現膠著，但金塊靠著MVP約基奇全能打法，搭配小波特(Michael Porter Jr.)與戈登(Aaron Gordon)兩大主力前鋒通力合作，3節打完重新取得5分領先。

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但末節勇士持續反撲，在柯瑞有效串聯團隊攻勢之下，終場前2分32秒，柯瑞一次精彩翻身後仰跳投，讓勇士取得115比109領先。

但隨後金塊穩住陣腳，約基奇跳投順利追平，隨後戈登兩罰俱中更是讓金塊重新超前，勇士雖然有大好扳平機會，但終場前20.8秒威金斯發生要命失誤，隨後約基奇要到犯規兩罰俱中，金塊決勝期一波10比0猛攻，順利逆轉贏球，也讓勇士苦吞難堪5連敗。

此戰金塊以約基奇砍下全場最高38分、10籃板、6助攻、5抄截表現全面，小波特22分、7籃板，戈登15分、9籃板、5助攻。

苦吞5連敗的勇士方面，柯瑞轟下24分、7籃板、11助攻，庫明加(Jonathan Kuminga)19分、4籃板，威金斯13分、3籃板、4助攻、3抄截。

▲柯瑞轟下24分、11助攻無用，勇士苦吞5連敗。（圖／路透）