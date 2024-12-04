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胖胖金童狂飆37分　唐西奇率隊獨行俠逆轉晉級NBA盃8強

記者杜奕君／綜合報導

即便本季身形又有些「發福」，甚至被質疑帶隊能力，但「籃球金童」唐西奇(Luka Doncic)用實力證明，自己仍是達拉斯獨行俠克敵制勝的最關鍵要角。4日在NBA盃面對強敵曼菲斯灰熊，唐西奇用5成命中率砍下37分、12籃板、4助攻、4抄截，帶領獨行俠在主場克服前3節打完雙位數落後，最終121比116大逆轉擊敗灰熊，順利挺進本屆NBA盃8強行列。

本季NBA戰力版圖持續「西強東弱」態勢，西區目前排名前11名隊伍，勝率都至少維持5成，反觀東區目前僅有6隊勝率守住5成大關。

今日西區雙雄獨行俠與灰熊交鋒，作客踢館的灰熊開賽就靠主戰長人小傑克森(Jaren Jackson Jr.)搶分，獨行俠則由唐西奇扛起進攻重任，在他前兩節就攻下23分火力輸出下，獨行俠半場打完以60比57小幅領先。

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不過下半場開打後，灰熊明星雙衛莫蘭特(Ja Morant)與班恩(Desomnd Bane)兩人單節得分都突破雙位數，攜手率領灰熊此節打出38比22猛烈攻勢，3節打完逆轉取得13分大幅領先。

眼看狀態不妙的獨行俠，末節持續無法守住莫蘭特猛烈攻勢，但此節獨行俠頻頻獲得哨音青睞，單節共獲得多達26次罰球機會，並罰中其中18球，靠著這樣的罰球攻勢，獨行俠末節硬是逆轉反超，最終以5分之差主場擊敗灰熊，也成功擠進NBA盃西區4強以及最終8強行列。

此戰獨行俠能夠逆轉贏球，唐西奇絕對是頭號功臣，全場他22投11中，攻下37分、12籃板、4助攻、4抄截，目前傷癒復出兩戰，平均可轟下36.5分、9.5籃板、8.5助攻、3.5抄截，且46次出手命中26球，狀態好得嚇人。

灰熊整場比賽14罰13中，命中率出色，卻不如獨行俠全場獲得多達44次罰球機會並罰中其中30球，這樣龐大的罰球差距，成為此戰勝負分野。

而本場灰熊以莫蘭特的31分、4助攻、3抄截最佳，班恩拿下19分，小傑克森則是16分、7籃板進帳。

▲唐西奇單場狂轟37分、12籃板、4助攻、4抄截，率隊挺進NBA盃8強。（圖／路透）

▲唐西奇單場狂轟37分、12籃板、4助攻、4抄截，率隊挺進NBA盃8強。（圖／路透）

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇NBA盃Luka Doncic灰熊莫蘭特

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