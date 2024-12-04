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12強中華國手李凱威挺鋼鐵人　自爆偶像是勇士柯瑞

▲12強中華隊冠軍國手李凱威，8日將擔任高雄鋼鐵人開球嘉賓。（圖／鋼鐵人提供）

▲12強中華隊冠軍國手李凱威，8日將擔任高雄鋼鐵人開球嘉賓。（圖／鋼鐵人提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華棒球隊勇奪本屆P12世界12強棒球賽冠軍殊榮，陣中內野手李凱威，本周末將回到故鄉高雄，在8日擔任PLG職籃鋼鐵人開球嘉賓，李凱威也透露自己的籃球偶像，正是NBA金州勇士當家射手「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)，很期待能進場看球。

高雄鋼鐵人邀請高雄子弟兵，同時也是本次2024世界棒球12強冠軍成員李凱威，擔任鋼鐵人「新星燎原 Revive」開幕周12月8日的開球嘉賓，除了能一睹世界冠軍成員李凱威的風采，也有機會接到李凱威的親簽小球。

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李凱威畢業於鼓岩國小、五福國中及高苑工商棒球隊，為正港的高雄子弟兵。2019年被重返中華職棒的味全龍職業棒球隊相中，打擊及守備皆有不俗的表現，2022-2024年連續三年蟬聯二壘手金手套，2023-2024年蟬聯兩屆二壘手最佳十人，2023年幫助味全龍奪下重返中華職棒後的首座總冠軍。

而這次鋼鐵人有幸邀請本次2024世界棒球12強冠軍成員李凱威進行開球，也期許能藉由冠軍成員的加持，讓鋼鐵人在開幕週能夠奪下本季首勝，更甚是二連勝。

李凱威與鋼鐵人最年輕的潛力後場指揮官莊朝勝，兩人都是大三結束後便投身職業賽場，他也以學長的身分提點，提早從學生到職業舞台會遇到很多新的挑戰，但不論遇到什麼挫折都要相信自己，都會是將來很好的養分。

對於籃球，李凱威說自己不太會打球，只會投籃，偶像則是NBA金州勇士隊的當家射手柯瑞。雖然過去有進場看球的經驗，但這次是李凱威首次受邀進場擔任開球嘉賓，也是首次回到家鄉高雄看球，李凱威表示很期待，也祝福球隊能夠順利拿下勝利，更預約希望下次還有機會能夠進場看球。

關鍵字： 12強中華隊李凱威棒球PLG鋼鐵人

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