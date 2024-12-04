強到「單場連進10球」！　公鹿字母哥領軍7連勝闖NBA盃8強

記者杜奕君／綜合報導

擺脫開季低潮，近期團隊表現火燙的密爾瓦基公鹿，4日在「NBA盃」賽事交手底特律活塞，公鹿當家球星安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)開賽一度連續投進10球，強勢表現全場攻下28分、7籃板、8助攻，陣中明星主控里拉德(Damian Lillard)也貢獻27分、4籃板、5助攻，最終公鹿以128比107在客場大破活塞，在NBA盃B組搶下4連勝，確定以分組第1位晉級8強。

此戰賽前就處於6連勝高峰，公鹿今日開賽就靠著陣中雙星安戴托昆波、里拉德攜手出擊，特別是安戴托昆波展現「希臘怪物」威力，開賽連續10球都順利命中，直到第3節才首度「破功」。

在安戴托昆波全場11投10中，出賽27分40秒就攻下28分、7籃板、8助攻，里拉德也有27分、4籃板、5助攻，公鹿最終以21分之差大勝贏球，順利挺進NBA盃8強行列。

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慘敗的活塞方面，一哥康寧漢(Cade Cunningham)拿下全隊最高23分外帶5籃板、6助攻，哈里斯(Tobias Harris)16分、5籃板、3助攻，但此戰慘敗收場後，確定NBA盃晉級夢碎，也無緣爭取最後一席的外卡門票。

靠著近期7連勝，公鹿目前戰績11勝9敗已經爬升至東區第5位，至於活塞則是吞下2連敗，目前9勝14敗戰績則排在東區第11位。

▲安戴托昆波此戰一度連進10球，率隊打爆活塞拿下7連勝。（圖／路透）