戴資穎確定開刀治療膝傷　樂觀稱只怕術後會發胖

▲台灣球后戴資穎即將開刀治療膝傷，並直言害怕會變胖 。（圖／Badminton photo提供）

文／中央社

台灣羽球天后戴資穎從9月的BWF中國公開賽後就因傷休養沒再參賽，今天她首度透露，確定再過幾天就要開刀治療膝蓋，並笑說，「就怕開刀完不能動會變胖。」

戴資穎過去2年飽受膝傷困擾，尤其2個膝蓋輪流出狀況，讓她在世界羽球聯盟（BWF）的賽事總是打打停停，就算參賽也會發生退賽情形。 儘管戴資穎今年初拿到超級750的印度公開賽冠軍，但隨後膝傷也加劇，直到巴黎奧運預賽遭淘汰，她也在場上流下不甘心的眼淚，讓全台民眾都感到不捨。

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雖然戴資穎還是帶著膝傷參加台北羽球公開賽，接著又參加香港、中國公開賽，可惜都未能堅持到最後。而她從9月的中國公開賽結束後，就回台治療沒再出賽，並在10月22日申請傷停保護排名，讓她目前世界排名仍高居第5。

戴資穎在接受中央社記者訪問時表示，目前會先開刀治療左膝，後續再評估要不要動右膝。她說，「我也是考慮了很久，但還是希望可以為以後的生活著想來根治膝蓋問題，只是開完刀至少也要先休息幾個月了。」

戴資穎笑說，「我現在比較擔心開完刀不能運動的時候會不會變胖而已。

戴資穎去年4月無預警宣布2024年底就要退休，而她在今年10月申請「至少要停賽3個月」的排名保護時，外界就臆測等於提前退休。不過戴資穎的教練賴建誠當時僅提到，「先把傷養好再說，申請傷停保護也是為了避免不必要的缺賽罰款。」

▲戴資穎將會先動刀治療左膝傷勢。（圖／Badminton photo提供）