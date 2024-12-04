運動雲

>

「雲豹神偷」是他！　克羅馬轟34分還有單場9抄截破聯盟新高

▲台啤雲豹克羅馬、威廉斯、高錦瑋，攻城獅克拉。（圖／TPBL職籃提供）

▲台啤雲豹克羅馬單場9抄截改寫聯盟新高紀錄。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

上季風光拿下T1職籃「年度最佳外援」，克羅馬本季隨台啤永豐雲豹前進TPBL職籃後，整體表現依舊全能亮眼，4日主場對上新竹御嵿攻城獅，克羅馬全場繳出恐怖34分、9籃板、7助攻、9抄截，接近單場「大四喜」數據，其中單場9抄截更是改寫聯盟新紀錄，雲豹神偷威力讓對手可說聞風喪膽。

上周六才在球隊主場開幕戰完成精彩準絕殺，撂倒聯盟龍頭福爾摩沙夢想家，克羅馬今日面對風城軍團踢館，表現更是大殺四方，全場克羅馬22投13中，上場36分37秒攻下34分、9籃板、7助攻、9抄截，若非比賽尾聲雲豹已經大幅領先，克羅馬提前退場，否則將有濃厚機會締造聯盟首次大四喜紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雲豹總教練查爾斯賽後表示，「賽前花了很多時間，幫助球員重新建立自信心，這場勝利是團隊的勝利，團隊21次抄截(刷新聯盟新高)與快攻得分28分，這是很大的贏球關鍵。」

查爾斯也說，「這場比賽前有跟克羅馬聊過，希望他在防守克拉這個點，能夠付出更多努力，可能克羅馬開季比較慢熱，加上他9月底才回到台灣，和團隊的磨合比較晚，希望他將更多重心放在防守，今天就數據來看，他確實有做到了這點。」

此戰克羅馬單場9次抄截，也改寫聯盟原本由新北國王曼尼高所保持的單場6抄截，另外雲豹團隊21次抄截，也改寫聯盟單隊原本由高雄全家海神、新北中信特攻所共同保持的16次抄截紀錄。

▲台啤雲豹克羅馬、威廉斯、高錦瑋，攻城獅克拉。（圖／TPBL職籃提供）

▲台啤雲豹在克羅馬繳出接近大四喜全能數據帶動下，拿下漂亮主場勝利。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 克羅馬雲豹抄截TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

克羅馬恐怖34分9籃板7助攻9抄截　雲豹23分打爆攻城獅

克羅馬恐怖34分9籃板7助攻9抄截　雲豹23分打爆攻城獅

IWF調整量級　「舉重女神」郭婞淳擬重返58公斤級

IWF調整量級　「舉重女神」郭婞淳擬重返58公斤級

戴資穎確定開刀治療膝傷　樂觀稱只怕術後會發胖

戴資穎確定開刀治療膝傷　樂觀稱只怕術後會發胖

胖胖金童狂飆37分　唐西奇率隊獨行俠逆轉晉級NBA盃8強

胖胖金童狂飆37分　唐西奇率隊獨行俠逆轉晉級NBA盃8強

12強中華國手李凱威挺鋼鐵人　自爆偶像是勇士柯瑞

12強中華國手李凱威挺鋼鐵人　自爆偶像是勇士柯瑞

強到「單場連進10球」！　公鹿字母哥領軍7連勝闖NBA盃8強

強到「單場連進10球」！　公鹿字母哥領軍7連勝闖NBA盃8強

雷隊友又拖累！柯瑞轟24分11助攻　勇士決勝期搞砸苦吞5連敗

雷隊友又拖累！柯瑞轟24分11助攻　勇士決勝期搞砸苦吞5連敗

快訊／戴資穎宣布即將開刀！　要把握可以自由活動時間

快訊／戴資穎宣布即將開刀！　要把握可以自由活動時間

「新龍王」正式誕生！　巴恩斯狂砍本季新高35分主場拆溜馬

「新龍王」正式誕生！　巴恩斯狂砍本季新高35分主場拆溜馬

喬治、馬克西賣命合砍50分　七六人追平本季最長2連勝

喬治、馬克西賣命合砍50分　七六人追平本季最長2連勝

2歲女抱「第一桶金」路口哭找爸媽　警父愛噴發暖心畫面曝　　

熱門新聞

盼成終身統一人！獅端超長約留陳傑憲　含選手、教練規劃

湖人第17順位撿到「大齡射手」　別隊不選兩原因曝：面試太誠實

日籍同窗將當古林睿煬翻譯！大巨蛋見證同學轟日本感動落淚

陳晨威帥照登WBSC首頁！專文讚台灣奪冠路：抗韓、美兩大關鍵戰役

快訊／戴資穎宣布即將開刀！　要把握可以自由活動時間

唐肇廷宣布引退：不打到最後一口氣　期待教練角色帶來更多價值

讀者回應

﻿

熱門新聞

1獅10年約留陳傑憲！含選手、教練規劃

2湖人撿到大齡射手　別隊不選原因曝

3日籍同窗當古林翻譯！同學轟日本哭了

4陳晨威登官網！專文讚台灣奪冠路

5快訊／戴資穎親自宣布即將開刀！

最新新聞

1攻城獅慘敗　高國豪批團隊太自私

2雲豹神偷！　克羅馬單場9抄截破紀錄

3唐肇廷宣布引退：不打到最後一口氣

4克羅馬差點大四喜　雲豹賞攻城獅3連敗

5日本社會人8局灌5分退海洋 日職內戰

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

陳傑憲自曝私下I人但工作變E人　餅總爆料：他其實是氣氛大師！

陳傑憲合體愛妻走紅毯　分享私下最浪漫2件事！

陳傑憲見「陳太太暴增！」　喊話：我已經結婚別有想像

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

美國3大賽首度輸台灣！　大聯盟百大新秀：非常心痛

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366