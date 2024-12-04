「雲豹神偷」是他！　克羅馬轟34分還有單場9抄截破聯盟新高

▲台啤雲豹克羅馬單場9抄截改寫聯盟新高紀錄。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

上季風光拿下T1職籃「年度最佳外援」，克羅馬本季隨台啤永豐雲豹前進TPBL職籃後，整體表現依舊全能亮眼，4日主場對上新竹御嵿攻城獅，克羅馬全場繳出恐怖34分、9籃板、7助攻、9抄截，接近單場「大四喜」數據，其中單場9抄截更是改寫聯盟新紀錄，雲豹神偷威力讓對手可說聞風喪膽。

上周六才在球隊主場開幕戰完成精彩準絕殺，撂倒聯盟龍頭福爾摩沙夢想家，克羅馬今日面對風城軍團踢館，表現更是大殺四方，全場克羅馬22投13中，上場36分37秒攻下34分、9籃板、7助攻、9抄截，若非比賽尾聲雲豹已經大幅領先，克羅馬提前退場，否則將有濃厚機會締造聯盟首次大四喜紀錄。

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雲豹總教練查爾斯賽後表示，「賽前花了很多時間，幫助球員重新建立自信心，這場勝利是團隊的勝利，團隊21次抄截(刷新聯盟新高)與快攻得分28分，這是很大的贏球關鍵。」

查爾斯也說，「這場比賽前有跟克羅馬聊過，希望他在防守克拉這個點，能夠付出更多努力，可能克羅馬開季比較慢熱，加上他9月底才回到台灣，和團隊的磨合比較晚，希望他將更多重心放在防守，今天就數據來看，他確實有做到了這點。」

此戰克羅馬單場9次抄截，也改寫聯盟原本由新北國王曼尼高所保持的單場6抄截，另外雲豹團隊21次抄截，也改寫聯盟單隊原本由高雄全家海神、新北中信特攻所共同保持的16次抄截紀錄。

▲台啤雲豹在克羅馬繳出接近大四喜全能數據帶動下，拿下漂亮主場勝利。（圖／TPBL職籃提供）