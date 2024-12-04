克羅馬恐怖34分9籃板7助攻9抄截　雲豹23分打爆攻城獅

▲「雙高對決」，雲豹高錦瑋幫助球隊大勝攻城獅。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

面對「9天5戰」魔鬼主場賽程，桃園台啤永豐雲豹4日晚間在主場桃園巨蛋迎戰排名墊底的新竹御嵿攻城獅，此戰攻城獅雖然開賽還能與雲豹抗衡，但雲豹第3節一波20比6猛攻，將領先擴大來到25分，末節更是在高錦瑋、克羅馬攜手強攻下，一度取得30分領先優勢。雲豹最終在克羅馬繳出恐怖34分、9籃板、7助攻、9抄截，搭配高錦瑋23分、4助攻、3抄截，雲豹以112比89在主場痛宰攻城獅。

開賽雲豹就在高錦瑋穿針引線下，林信寬三分冷箭帶起球隊開局10比4領先優勢，攻城獅此戰擔綱先發主控重任的李漢昇，開賽首節僅打不到6分鐘就苦吞3犯，讓戰況更是雪上加霜。

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所幸攻城獅得分王克拉即時跳出抄球後快攻爆扣，單節獨拿12分也幫助風城軍團逆轉超前，所幸雲豹首節末段拉尾盤，雙方戰成24平局面。

第2節雲豹利用攻城獅團隊手感迷航，克羅馬頻頻強攻，率隊打出13比0攻勢再度取得領先，隨後雲豹再度拉開領先來到42比28。

▲台啤雲豹克羅馬差點繳出全能大四喜數據。（圖／TPBL職籃提供）

所幸此時攻城獅靠著蕭順議籃下取分止血，隨後克拉再度扮演球隊救世主，三分線外開火帶領球隊一度追到6分差，但雲豹靠著克羅馬半場拿下14分，高錦瑋以及威廉斯各有12分進帳下，半場以54比43壓制攻城獅。

下半場開打，攻城獅團隊專注度再度出問題，連續失誤讓高錦瑋、林信寬以及克羅馬連續切入得手，雲豹一波20比6猛攻，取得74比49大幅領先。所幸攻城獅替補陣容夠力，3節打完將落後縮小至11分。

末節雲豹攻勢再起，隊長黃鎮三分冷箭破網，克羅馬隨後持續強勢單打得手，又將領先擴大來到30分之多，克羅馬此戰繳出恐怖34分、9籃板、7助攻、9抄截接近大四喜數據，高錦瑋則有23分、4助攻、3抄截，加上威廉斯20分、11籃板，3巨頭攜手領軍主場大勝。

▲攻城獅克拉此戰拿下全隊最高的21分。（圖／TPBL職籃提供）