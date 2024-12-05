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太陽「神主牌」又倒下　杜蘭特腳踝傷勢將休兵1至2周

▲▼太陽頭牌杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽頭牌杜蘭特再度因腳踝傷勢休兵1至2周。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

鳳凰城太陽昨日在對上聖安東尼奧馬刺之戰，傳出折損陣中王牌球星杜蘭特(Kevin Durant)的不幸消息，根據美國媒體報導，杜蘭特因為左腳踝扭傷，將至少缺陣1至2周時間。

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，杜蘭特因為昨日對上黑衫軍馬刺扭傷左腳踝，將休兵1至2周時間，對於太陽戰力無疑是一大打擊。

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現年36歲的杜蘭特修賽季幫助美國男籃完成金牌5連霸大業，2024-25賽季開打後，就率領太陽打出8勝1敗的亮眼成績，但隨後杜蘭特因小腿傷勢高掛免戰牌，傷癒歸隊後又率隊打出3勝1敗。累積當杜蘭特在陣時，球隊打出11勝2敗，反之則僅有1勝6敗。

本賽季杜蘭特每場平均仍能貢獻25.8分、6.7籃板、3.1助攻，且投籃命中率高達56.3%，三分球命中率高達44.9％。

目前太陽整體戰績為12勝8敗，暫居西區第6位，接下來球隊將進行客場4連戰之旅，屆時杜蘭特預計都將無法上陣效力。

▲▼太陽頭牌杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特本季在陣時，太陽戰績相當亮眼。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA杜蘭特太陽Kevin Durant

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