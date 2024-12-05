「高高對決」擊潰高國豪　高錦瑋扛起TPBL新世代後衛大旗

▲台啤雲豹高錦瑋在此次與攻城獅高國豪對決佔了上風。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

台啤永豐雲豹4日在主場以112比89大勝來訪的新竹御嵿攻城獅，兩隊陣中的新世代後衛高國豪、高錦瑋上演對決，最終高錦瑋狂砍23分、4助攻、3抄截，力壓高國豪的6分、2籃板、6助攻、2抄截。在這場「高高對決」上，高錦瑋可說是面子、裡子雙贏，不僅球隊在主場漂亮贏球，個人表現也徹底比下風城一哥高國豪。

現年26歲的高國豪，從學生時期就被譽為「最強高中生」，甚至在加入攻城獅陣營後，獲得5年3500萬台幣的天價合約。

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至於現年24歲的高錦瑋，從學生時期一路因為身材劣勢不被看好，到積極苦練發光發熱，上賽季首度踏上職業舞台，就拿下年度第1隊、年度新人王雙料大獎肯定，日前剛剛落幕的亞洲盃男籃資格賽第2階段，高錦瑋也是中華隊陣中一員。

兩位天賦驚人的後衛4日對決，高錦瑋先發上陣出賽30分6秒，全場砍下23分、2籃板、4助攻、3抄截，單場正負值為「+12」，也幫助雲豹順利拿下此戰勝利，勝率重回5成。

反觀高國豪此戰改以替補身份上場，出賽25分10秒，最終拿下6分、2籃板、6助攻、2抄截，但也出現4次失誤，且單場正負值為「-18」，此戰攻城獅最終以慘敗收場。

賽後高錦瑋表示，「自己花了很多時間在投籃這塊，因為命中率沒有很好，所幸最近有慢慢調整回來，因為蔣淯安離隊，我也要扛起責任，今天這算是很正常的發揮。」

至於高國豪則表示，「今天打到後面，有點不相信對方的感覺，太自私了，心態上只想到自己，沒有團結在一起打球的心，賽後球員之間聊了一下，談談之後的比賽我們該怎麼做。」

本賽季高國豪場均10.1分、3.4籃板、5.6助攻、2.1抄截，而高錦瑋則是場均16.2分、4.8籃板、6.2助攻、2抄截，目前雲豹3勝3敗戰績也優於攻城獅的2勝5敗，可以說在開季整體表現明顯勝過高國豪。

▲高錦瑋與高國豪都是當前職籃新世代頂尖本土後衛。（圖／TPBL職籃提供）