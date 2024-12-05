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殘酷！本季在NBA單場猛傳「21助攻」　鵜鶘培頓還是失業了

▲本季曾在NBA單場傳出21次助攻，培頓仍遭鵜鶘無情釋出。（圖／路透）

▲本季曾在NBA單場傳出21次助攻，培頓仍遭鵜鶘無情釋出。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

NBA身為世界籃球最高殿堂，其競爭激烈可想而知，但卻有本賽季才剛剛創下生涯新高「單場21次助攻」的好手，卻在4日慘遭母隊釋出，這樣的悲慘命運，就發生在紐奧良鵜鶘控衛培頓(Elfrid Payton)身上，鵜鶘球團4日宣布釋出培頓，據了解此舉除了是因為鵜鶘多位主力傷兵即將歸隊，且球團避免付出豪華稅，因此決定裁掉培頓。

開季至今戰績4勝18敗，排名西區墊底的鵜鶘，4日宣布釋出控衛培頓，現年30歲的培頓，在2014年NBA新人選秀會上，以首輪第10順位被魔術選中，其後效力魔術、太陽、鵜鶘、尼克，在本季被鵜鶘簽下前，上一次在NBA正式出賽已經是2022年。

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闊別兩年重返NBA，美國時間11月20日才加入鵜鶘的培頓，表現卻是有板有眼，7戰平均可繳出6.7分、3.4籃板、6.9助攻外帶1.4抄截，甚至還成為本季隊上助攻王。

其中在對上溜馬之戰，培頓甚至寫下單場14分、7籃板外帶驚人「21助攻」數據，寫下個人生涯新高紀錄，重返NBA舞台毫無生澀感覺。

不過在球隊後場主控莫瑞(Dejounte Murray)回歸，加上英格雷(Brandon Ingram)、瓊斯(Herb Jones)也即將傷癒歸隊情況下，鵜鶘為了避免越過豪華稅線，因此仍選擇釋出培頓。

但無論如何，現年30歲的培頓已經證明個人身手依舊，雖然三分外線不靈光的問題依舊未能解決，不過在組織供輸以及防守端貢獻亮眼，仍有機會在NBA持續爭得一席之地。

關鍵字： 培頓NBA鵜鶘單場21助攻Elfrid Payton

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