承襲父親的橄欖球夢　台大林頎衡、曹立品元坤盃拚連霸

▲2024年台北元坤盃，台大橄欖球隊要力拚一般組冠軍2連霸。（圖／元坤運動文創提供）

記者杜奕君／台北報導

2024年台北元坤盃七人制橄欖球大專國際邀請賽將於12月28日、29日在台北田徑場開打，身為上屆一般組冠軍的台灣大學，此次也將力拚將冠軍盃續留台灣，陣中包括隊長林頎衡、後衛曹立品，父親昔日也都曾是橄欖球隊成員，從小耳濡目染之下，也投入橄欖球運動，並希望能兼顧課業與球技，為校隊力拚佳績。

台大橄欖球隊成立多年，目前球員編制大約30人，本屆共有4名大4球員，隊長林頎衡表示，每學期了前3周比較輕鬆外，其他時間每堂課都要考試，每天晚上熬夜讀書，隔天一大早就要到球場練習，這是自我要求，更是身為隊長的責任，因此，有信心今年能完成2連霸。

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今天同樣出席元坤盃賽事記者會的大4後衛曹立品則表示，「我的父親過去也是台大橄欖球隊，小時候就會跟著看比賽，因此家人也很支持我投入這項運動。平時爸爸都會關心我的比賽，不過因為時代背景還有球賽的戰術打法都有改變，因此他不會給我太多意見，都是鼓勵我居多。」

本次元坤盃一般組除了台大外，還包括陸軍官校、成功大學、國防大學。至於公開組賽事有國內5支隊伍包括北市大、北醫大、台師大、台體大、長榮大學參賽。

今天出席的國內球隊先後上台感謝賽事創辦人杜元坤院長提供這麼好的舞台給他們，同時也讓他們能夠獲得與國外球隊交流的機會，他們將會全力以赴將冠軍獎盃留在台灣。

▲2024年台北元坤盃7人制橄欖球大專國際邀請賽，將於本月28日、29日開打。（圖／元坤運動文創提供）