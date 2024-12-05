朝對手比「割喉」動作挑釁　塞爾提克布朗：預期會被罰款

記者杜奕君／綜合報導

NBA衛冕冠軍波士頓塞爾提克，5日在當家王牌球星坦圖(Jayson Tatum)因膝蓋狀況休兵情況下，在主場面對底特律活塞踢館，靠著球隊二當家布朗(Jaylen Brown)全場轟下28分、6籃板、9助攻、3抄截領軍下，以130比120戰勝活塞。不過布朗在一次隔扣對手史都華(Isaiah Stewart)後，比出「割喉」的挑釁動作，賽後布朗坦言自己太過衝動，也預期將會被聯盟罰款。

此戰綠衫軍少了本季場均28.4分、8.6籃板、5.6助攻的頭號戰將坦圖，加上球隊主控「假日哥」哈勒戴(Jrue Holiday)，兩人都因膝蓋不適缺陣。

但塞爾提克整體戰力依舊傲人，開賽就靠著布朗與「波神」波辛基斯(Kristaps Porzingis)連續三分球攻勢，首節打完便取得多達15分領先。

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第2節活塞少主康寧漢(Cade Cunningham)嘗試帶隊反撲，但塞爾提克諸將群起發揮，半場打完就以72比58持續大幅超前。

下半場開打後，波辛基斯持續火燙外線手感，加上綠衫軍多名球員挺身而出，即便康寧漢一度帶隊追到6分差，但本季問鼎「年度最佳第六人」聲勢極高的普理查德(Payton Pritchard)末節轟下12分，硬是幫助塞爾提克以10分之差收下2連勝。

此戰塞爾提克除了布朗砍下28分、6籃板、9助攻、3抄截，波辛基斯26分、9籃板、2助攻、2阻攻，普理查德替補也貢獻19分、5籃板、4助攻。

不過首節剩下12.5秒時，布朗切入雙手爆扣後，朝向防守的活塞長人史都華做出「割喉」挑釁動作，賽後布朗被問及此事時表示，「當下我就是一時衝動，我預期自己應該是會被罰款。」

▲塞爾提克布朗在爆扣後，朝著對手做出「割喉」動作引發討論。（圖／路透）