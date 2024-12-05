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國光獎金發4.6億創新高　林郁婷領2090萬元最多

▲▼拳擊選拔賽，林郁婷(藍) 。（圖／記者顏如玉攝）

▲「台灣拳后」林郁婷，本次將可拿下國光獎金2090萬元。（圖／資料照）

文／中央社

教育部體育署明天舉辦國光體育獎章頒獎典禮，今年將發出史上新高新台幣4億6470萬元獎金，「台灣拳后」林郁婷以2090萬元成為獎金后，李洋、王齊麟各可領2060萬元成為獎金王。

巴黎奧運拳擊和羽球金牌選手，每人可領2000萬元獎金，林郁婷靠著巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌，加上補發去年世錦賽銅牌90萬元獎金，領到2090萬元最多，也是所有選手之最。

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至於「麟洋配」今年在巴黎奧運登頂，成為史上首對在奧運完成連霸的羽球男雙組合，除了奧運金牌外，還有湯姆斯盃男團銅牌60萬元，各可領到2060萬元。

體育署副署長房瑞文今天宣布，體育署明天舉辦國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮，公開表揚巴黎奧運在內共50項綜合及單項國際運動賽事，總計451人次（選手331人、教練12人）獲頒國光體育獎章，今年將發出獎金4億6470萬元，創歷年新高。

台灣代表團今年巴黎奧運獲得2金5銅佳績，體育署競技運動組副組長戴琬琳表示，巴黎奧運部分，合計將發出1億3900萬元國光獎金，至於單一團隊以首度拿下世界棒球12強賽冠軍的台灣隊最多，將發出1億9600萬元，28名入選選手可各領700萬元。

體育署指出，明天除了表揚運動員及教練外，也將對於推動國內運動科學應用發展著作有成的研究人員進行表彰，透過運動科學專家的科研成果，使台灣運動員在賽場上的表現獲得更科學化的支持，無論是在訓練方法、體能恢復、心理建設及技戰術方面，都有明顯的提升與進步。

▲「麟洋配」王齊麟、李洋。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲「麟洋配」則是今年度獎金王，兩人分別拿到國光獎金2060萬元。（圖／資料照）

關鍵字： 林郁婷李洋王齊麟國光獎金國光體育獎章

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