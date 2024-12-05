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老鷹強森對決字母哥　強勢斬斷公鹿7連勝

記者杜奕君／綜合報導

密爾瓦基昨日才喜迎7連勝，並挺進本屆「NBA盃」最終8強，不料5日主場迎戰亞特蘭大老鷹之戰，公鹿即便當家球星「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)全場轟下31分、11籃板、5助攻表現全面，但老鷹在主力前鋒強森(Jalen Johnson)23分、13籃板、5助攻、2抄截，搭配楊恩(Trae Young)17分、4籃板、7助攻合作下，最終老鷹以119比104順利斬斷公鹿7連勝。

此次都順利打入NBA盃最終8強行列的公鹿與老鷹今日交鋒，開賽雙方都展現兇猛火力，首節打完作客的老鷹僅以38比35微幅領先。

不過第2節開始，老鷹掌握對手失誤過多狀況，加上團隊群起發揮，半場打完取得9分領先。公鹿雖然靠著當家雙星安戴托昆波以及里拉德(Damian Lillard)嘗試追分，但其餘隊友表現欲振乏力。

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反觀老鷹則是群起發揮，共有6人得分達雙位數，除了強森23分、13籃板、5助攻、2抄截，球隊一哥楊恩也貢獻17分、4籃板、7助攻，杭特(De'Andre Hunter)替補出擊也挹注20分、5籃板、2助攻、3抄截，幫助球隊最終15分之差攻破公鹿主場。

至於7連勝遭意外終止的公鹿方面，安戴托昆波砍下全場之冠的31分、11籃板、5助攻，里拉德也有25分、4籃板、5助攻，不過最終仍讓老鷹帶走勝利。

目前公鹿11勝10敗的戰績，仍排在東區第5位，至於喜迎5連勝的老鷹目前12勝11敗，與公鹿已經沒有勝差，暫居在東區第6位。

▲安戴托昆波無力回天，公鹿7連勝遭老鷹斬斷。（圖／路透）

▲安戴托昆波無力回天，公鹿7連勝遭老鷹斬斷。（圖／路透）

關鍵字： NBA老鷹強森安戴托昆波公鹿字母哥7連勝

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