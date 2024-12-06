元坤盃7人制橄欖球賽本屆7支外隊參賽　盼將台灣球員推向世界舞台

▲2024年台北元坤盃大專國際邀請賽，將於本月28日、29日開打。（圖／元坤運動文創提供）

記者杜奕君／台北報導

2024年台北元坤盃7人制橄欖球大專國際邀請賽將於12月28日、29日在台北田徑場點燃戰火，邁入第5屆的元坤盃也已經成為國際規模等級賽事，本次共吸引日本、南韓以及新加坡共7支外隊報名參賽，並吸引日本媒體來台採訪。6日賽事啟動記者會上，賽事創辦人，也是高雄義大醫院院長杜元坤表示，「明年將會增加澳洲、紐西蘭的隊伍參賽，要讓世界看見台灣的橄欖球選手！」

創辦於2020年的台北元坤盃，當時緣起於國內遭逢新冠肺炎疫情，創辦人杜元坤不希望讓台灣的學生球員沒了舞台，因此舉辦這項7人制橄欖球賽事。

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杜元坤表示，「經歷前3屆的耕耘，去年第4屆時，元坤盃開始邀請外隊參賽，且在上屆比賽結束後，贏得多支外隊好評甚至廣為宣傳，今年賽事還沒展開報名，就有超過20支外隊來詢問。」

最終決定除了上屆的日本拓殖大學、關西大學和新坡理工大學，再開放增加日本天理大學、名古屋大學、韓國首爾大學以及新加坡管理大學，其中天理大學實力一流，提升了公開組的競爭強度。

本屆元坤盃公開組賽事除了國內5支隊伍包括北市大、北醫大、台師大、台體大、長榮大學外，另外包括日本的關西大學、拓殖大學與天理大學，其中拓殖大學是去年冠軍隊伍，天理大學則是日本目前最強勁旅。

一般組方面，有台灣大學、陸軍官校、成功大學、國防大學，4支外隊分別是日本名古屋大學、韓國首爾大學、新加坡理工大學和新加坡管理大學，台灣大學去年擊敗新加坡理工大學稱霸一般組。

杜元坤強調，「今年來台加入台北元坤隊打企業聯賽的日本球員雨谷睦椰，他在企業聯賽表現得非常出色，並且認為台灣球員的具備極佳的速度與衝刺能力，只不過需要更好的組織與訓練環境，這一點激勵了我想要持續提升元坤盃的品質與影響力。我的夢想就是希望能將台灣橄欖球推向國際舞台，讓全世界看到台灣球員的能力。」

▲元坤盃創辦人杜元坤，希望將台灣橄欖球選手推向世界舞台。（圖／元坤運動文創提供）