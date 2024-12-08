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咖哩大神柯瑞實著「神秘鞋款」竟是它　力挺穿自家品牌福克斯1代

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士王牌球星「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)7日對上明尼蘇達灰狼之戰，破天荒穿上了一款非個人專屬鞋款上場奮戰，原來柯瑞穿上的，正是自家Curry Brand所簽下的沙加緬度國王明星主控福克斯(De'Aaron Fox)剛剛推出的「FOX 1」鞋款，柯瑞力挺自家小老弟的意圖相當明顯，全場也繳出23分、4助攻表現。

▲勇士柯瑞、國王福克斯。（圖／路透）

▲勇士柯瑞罕見穿上非個人代言鞋款上場奮戰。（圖／路透）

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隸屬運動品牌Under Armour的柯瑞，憑藉高人氣與優質表現，讓UA為他打造了個人品牌產品線，在NBA球鞋史上，可說與「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)的「飛人牌」具有同樣的發展模式。

而在2023年，Curry Brand也簽下了除了柯瑞外的首位NBA球星，也就是國王明星主控福克斯，而他的首雙個人專屬鞋款「FOX 1」，也在12月6日正式問世。

柯瑞為了力挺自家品牌小老弟，今日主場迎戰灰狼之戰，更是破天荒未穿著自己本季才推出的柯瑞第12代鞋款，而是換上了福克斯的FOX 1代，「Happy Fox Day」首發配色。

該鞋款設計靈感源自福克斯對聖誕節和節慶電影的熱愛，鞋身以亮藍色和橙色為主調、搭配金屬元素點綴設計，無疑將成為球迷和運動員們的夢想鞋款。

▲福克斯是Curry Brand首位簽約球星。（圖／Under Armour提供）

▲福克斯是Curry Brand首位簽約球星。（圖／Under Armour提供）

柯瑞本人日前也對此鞋款研發歷程發表看法，「「在FOX 1設計想法中，福克斯將個人風格和故事融入其中，最明顯特點是中足上的魔鬼氈綁帶，為球鞋增添全新的美感。從性能角度來看，在抓地力和穩定性方面無可匹敵，並且也讓福克斯能夠更好的為其添加微妙設計細節，這將會是粉絲很喜歡的小彩蛋。」

面對灰狼之戰，柯瑞穿著以亮藍色、橙色為主的FOX 1代上場，迅速引發球迷熱烈討論，也讓此鞋款熱度大大提升，至於柯瑞此戰最終則是拿下23分、2籃板、4助攻，可惜勇士最終以90比107敗給灰狼。

至於福克斯本人6日作客聖安東尼奧馬刺之戰，同樣穿著此款配色球鞋上陣，全場則是轟下22分、4籃板、8助攻，也幫助國王以27分之差痛宰馬刺。

福克斯本季個人表現持續飆升，目前場均可轟下26.6分、5籃板、5.9助攻、1.8抄截，整體投籃命中率高達48.7%。

▲勇士柯瑞、國王福克斯。（圖／路透）

▲國王福克斯的個人鞋款FOX 1日前正式問世。（圖／路透）

關鍵字： NBA柯瑞勇士福克斯國王FOX 1Stephen CurryDe’Aaron Fox

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