台北元坤奪企業橄欖球聯賽冠軍3連霸　領隊頒210萬獎金

▲台北元坤擊敗長大海洋，在台灣企業橄欖球連賽完成3連霸壯舉。(元坤運動文創提供)

記者杜奕君／綜合報導

2024年第3屆台灣企業橄欖球聯賽今日正式落幕！台北元坤靠著6次達陣與2次成功加射，最終以34比15擊敗長大海洋，完成史無前例的冠軍3連霸壯舉。

長大海洋一開賽就攻勢凌厲，並且把握射門機會打開得分大門取得3比0領先。尋求衛冕的台北元坤反擊相當迅速，雖然錯過射門追平機會，但憑藉著團隊戰力推進至對手禁區，高正釗成功達陣，5比3超前，可惜射門再次失手，沒能擴大領先。不過長大海洋飼料也非省油的燈，利用突襲與陣地戰在邊線達陣，8比5再次反超。

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不甘示弱的台北元坤，立刻組織攻勢，以同樣的陣地戰術，用前鋒球員強大肌肉推進達陣，劉佑家和林威名先後在右邊線達陣，上半場靠著3次達陣15比8領先。

▲台北元坤奪冠後將領隊杜元坤高高拋起慶祝。(元坤運動文創提供)

台北元坤總領隊、義大醫院院長杜元坤賽後表示，「上半場逆風，所以進攻非常不利。總教練洪吉祥指示隊員必須拉開空間，不要讓對手有兩邊衝鋒的機會；老大哥林威名強調，對方的體力不如我們，比我們更累，只要我們堅持住勝利就是屬於我們的。」

易邊再戰，台北元坤數次兵臨城下，雖然長大海洋頑強抵抗，但還是阻擋不了台北元坤的人肉推土戰術，最終依舊失守，石家榮達陣，台北元坤20比8拉開領先優勢。

有著強大攻勢做後盾的台北元坤，防守也同樣凶悍，硬是將長大海洋阻擋在達陣線外，即便還是失守，被追成15比20，但戰鬥意志顯露無遺。

台北元坤進攻號角響起，邊線發球後趁著對手尚未站穩防守腳步立刻靠著人力優勢由吳忠峻達陣，加上全場第一次成功射門，27比15再次取得雙位數領先局面。

眼看著比賽時間進入尾聲，長大海洋球員也開始焦急起來，一次進攻失誤被台北元坤林暐倫達陣，最終台北元坤拿下跨季對戰8戰全勝紀錄。

杜元坤強調，「感謝協會舉辦企業聯賽提供選手競技舞台，接下來開始要走向國際化了，這次球隊找來日本球員雨谷陸椰收到很好的成效，明天會與日本的球隊展開交流，期許能夠達到互相成長的目標。」

高中剛畢業，目前就讀北市大一年級的高正釗，生涯第一次在企業聯賽達陣就是在冠軍戰幫球隊建功。高正釗靦腆笑稱，「感謝杜院長、教練和學長的信任，他們要我只要做好防守，並且執行球隊戰術，當下球隊處在落後階段，我拿到球就是勇往直前的衝，很開心幫助球隊拿到冠軍。」

杜元坤賽後高舉冠軍獎盃，賀勉所有隊職員的時候也立刻自掏腰包，頒發每人6萬元獎金，雖然花了210萬元，看到每個人開懷大笑，杜元坤的心中也獲得極大滿足感。

▲台北元坤以34比15擊敗長大海洋，完成史無前例的冠軍3連霸壯舉。(元坤運動文創提供)