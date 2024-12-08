「宇宙夢」被打爆！　林書豪領軍國王主場狂勝32分創聯盟紀錄

▲新北國王在林書豪領軍下，主場狂勝強敵夢想家32分。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新北報導

TPBL職籃8日由新北國王主場迎戰福爾摩沙夢想家，兩支本季爭冠呼聲極高的強權交手，不料戰局卻呈現一面倒，國王團隊火力兇猛，末節甚至一度領先多達42分，在先發5人得分全數上雙，團隊11人都有得分紀錄，沃許本拿下24分，林書豪也有11分、4籃板、8助攻帶領下，國王以121比89贏球，拿下近5戰內第4勝。

賽前戰績分居聯盟1、2位的夢想家與國王，此戰正面對決，夢想家主控蔣淯安由於上周對上台啤永豐雲豹之戰扭傷腳踝，本場比賽高掛免戰牌。開賽國王就靠著沃許本、林書緯內外串聯，首節打完國王就以31比25取得領先。

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第2節國王沃許本持續內線逞威，奧帝也展現高得分效率，加上國王主力後衛李愷諺也有所貢獻，半場打完國王已經手握62比44的雙位數超前。

▲沃許本全場砍下24分、7籃板捍衛禁區。（圖／TPBL提供）

下半場開打後，國王更是火力全開，包括沃許本、曼尼高以及林書豪和李愷諺都有建樹，林書豪最後關頭2罰1中，3節打完國王以94比32遙遙領先。

末節國王再度靠著洪志善三分球擴大領先，隨後終場前7分13秒王柏智也遠飆三分彈得手，讓球隊以108比66取得大幅領先，夢想家雖然有忻沃克、馬建豪嘗試搶分，但前3節夢想家失血過多，最終國王就以32分之差大勝，單場勝分差也改寫TPBL職籃單場新高。

國王全場先發5人全數得分上雙，沃許本砍下24分、7籃板、2助攻、2抄截，奧帝19分、8籃板，林書緯16分、3籃板、3助攻，李愷諺14分、5籃板，林書豪則是11分、4籃板、8助攻。

慘敗的夢想家方面，馬建豪拿下全隊最高18分，高柏鎧15分、12籃板、2抄截、3阻攻。

▲夢想家此戰以馬建豪砍下18分最佳。（圖／TPBL提供）