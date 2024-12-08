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無緣巴黎奧運曾想放棄　小可愛林呈璟世錦賽摘銅有收穫

▲亞運舉重「小可愛」林呈璟49公斤級第7作收。（圖／中華奧會提供）

▲舉重「小可愛」林呈璟本屆世錦賽挺舉奪銅。（圖／中華奧會資料照）

文／中央社

爭奪巴黎奧運舉重門票失利，一度讓林呈璟不想再練，直到看見奧運選手的拚勁才回心轉意，她這次舉重世錦賽挺舉摘銅、總和名列第4，有望躋身黃金計畫第3級，達成坐商務艙目標。

舉重好手林呈璟過去曾在2022年巴林亞錦賽斬獲2面銀牌，但近年由於手肘韌帶有傷、影響發揮，今年4月攸關巴黎奧運資格的泰國世界盃，因在抓舉階段3次試舉都失敗，未能留下成績，也無緣首度登上五環殿堂。

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「當時挫折很大，甚至不想練了。」林呈璟直到巴黎奧運後才重新振作，她接受中央社訪問時表示，「看到這些參加奧運的選手，都這麼努力完成自己的目標，我怎麼可以還沒達到自己目標就放棄。」

林呈璟這次重返幸運地巴林參加世錦賽，在女子49公斤級，抓舉83公斤、挺舉107公斤、總和190公斤，雖未能完全展現練習時的水準，但總和名列第4，挺舉獲得銅牌。

生涯首度在世錦賽奪牌，林呈璟視為這是自身成長的開始。教練郭進昇則認為，這一面獎牌對於林呈璟而言，將有很大鼓舞作用，期待林呈璟明年能將總和成績進一步提升至200公斤。

由於林呈璟目前被列在體育署黃金計畫2.0版2028洛杉磯奧運第5級選手，此次搭乘經濟艙前往巴林參賽。郭進昇指出，林呈璟這次在世錦賽總和獲得第4名，達到黃金計畫第3級門檻，「她終於達成坐商務艙的目標。」

體育署明年將啟動黃金計畫3.0版，據了解，近期已開始審查名單，預計將於12月底前完成。

關鍵字： 林呈璟小可愛舉重世錦賽

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