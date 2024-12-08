本季第5度大三元　活塞少主康寧漢29分10籃板15助攻撂倒尼克

記者杜奕君／綜合報導

本季打出嶄新氣勢的底特律活塞，陣中2021年選秀狀元康寧漢(Cade Cunningham)打出當家少主氣勢，8日作客挑戰紐約尼克之戰，康寧漢全場砍下29分、10籃板、15助攻，不僅完成個人本季第5次「大三元」全能數據，也帶領汽車城軍團以120比111攻破尼克主場，也終止雙方對戰16連敗。

過去6戰拿下5勝的尼克，今日主場迎戰活塞來訪，此戰開賽首節活塞就火力全開，在康寧漢領軍下打出39比23的猛烈攻勢，最終更是一路揚長而去，以9分之差收勝。

此戰活塞贏球最大關鍵就是團隊火力爆發，全場不僅5人得分達雙位數，且團隊命中率高達51.8％，其中一哥康寧漢17投9中，全場砍下29分、10籃板外帶本季個人新高15助攻，加上板凳暴徒畢斯利(Malik Beasley)三分球10投7中砍下23分，攜手轟垮大蘋果軍團。

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主場吞敗終止4連勝的尼克方面，明星控衛布朗森(Jalen Brunson)拿下全場最高31分外帶4籃板、10助攻，布里吉斯(Mikal Bridges)則有20分進帳。

活塞贏球後順利終止3連敗，目前10勝15敗位列東區第11位，至於尼克則是14勝9敗，排名高居東區第4位。

▲康寧漢29分、10籃板、15助攻，完成本季第5次大三元奪勝。（圖／路透）