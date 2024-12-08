洪志善本季首秀神射連發　萊恩妙回：他太老了

▲TPBL職籃新北國王洪志善本季首度登場，就展現招牌三分神射美技。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新北報導

新北國王8日在主場以121比89大勝福爾摩沙夢想家，單場勝分32分也寫下聯盟新高紀錄。此戰國王老將控衛洪志善本季首度登場，出賽14分23秒就高效率拿下9分、2籃板、2助攻。賽後國王總教練萊恩幽默表示，「洪志善太老了，從上季的季後賽復原到現在，我希望他打得更有侵略性，他是非常棒的射手！」

國王此戰在主場打爆對手夢想家，全場一度領先達42分，最終以32分之差贏球，也改寫聯盟單場勝分差紀錄。

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此戰國王的「黃金世代」老將控衛洪志善首度上場，替補出賽14分23秒就高效率拿下9分、2籃板、2助攻，拿手的三分球更是4投3中，徹底展現老將價值。

洪志善表示，「因為達到教練給我的訓練次數目標，我才能回歸球場。團隊就是按照教練的戰術佈置，分享球找到最好的機會，今天球的流動很好，都是找到大空檔，自己的部分就是準備好，做好該做的事情。」

國王主帥萊恩則說，「洪志善太老了，從去年的季後賽復原到現在，今天才能開綠燈讓他上場，雖然沒有上場很久的時間，但可以讓他找到狀態，這是蠻好的一件事。我希望洪志善打得更有侵略性，不只是指揮隊友，他是非常好的射手，應該發揮自己更多的優勢。」