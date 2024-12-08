台灣雙職籃唯一「不勝」隊伍　鋼鐵人悲情吞開季4連敗

▲獵鷹鉑金捍衛禁區有功，讓鋼鐵人苦吞開季4連敗。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃高雄鋼鐵人8日在「海音館」進行主場開幕周背靠背第2天賽程，昨日慘敗給聯盟龍頭桃園璞園領航猿情況下，此戰面對台南台鋼獵鷹來訪，鋼鐵人此戰當家主控艾賽亞因傷缺陣，球隊緊急開箱新洋將威爾助陣，鋼鐵人即便首節一度取得雙位數領先，但獵鷹靠著3洋將戰力逆轉，即便陳范柏彥砍下生涯新高21分，鋼鐵人仍無力回天，獵鷹以93比87帶走勝利，鋼鐵人開季4連敗，至今一勝難求。

鋼鐵人本周主場開幕戰，以高雄流行音樂中心海音館作為「限定主場」，不過昨日首戰以29分慘敗給聯盟龍頭領航猿，苦吞開季3連敗。

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今日主場迎戰獵鷹，鋼鐵人請來12強中華隊世界冠軍成員，隸屬中職味全龍的李凱威到場開球，不過本季場均28.3分、9籃板、10.7助攻的當家主控艾賽亞因傷缺陣，球團只能緊急開箱新洋將威爾助陣，威爾即便過往曾多次代表美國男籃出賽，但因為舊傷困擾，目前整體狀態明顯並未到位。

不過鋼鐵人首節一度打出亮眼表現，取得24比13大幅領先，不過獵鷹靠著鉑金、飛雷神兩名洋將內外連線，首節打完追到僅剩3分落後。

▲鋼鐵人陳范柏彥此戰攻下生涯新高21分。（圖／PLG職籃提供）

第2節獵鷹率先打出一波7比0猛攻，逆轉33比29超前，翟蒙與飛雷神持續攻城掠地，但地主鋼鐵人也靠著陳范柏彥搭配雙洋將喬迪、普萊斯穩住陣腳，半場打完鋼鐵人還以51比50保住領先優勢。

但下半場開打後，獵鷹靠著鉑金內線不斷強打，加上飛雷神、翟蒙持續穩定輸出，加上本土主控谷毛唯嘉也有所發揮，獵鷹開始逆轉掌握領先氣勢，最終就以6分之差收下勝利。

獵鷹鉑金全場繳出25分、11籃板，飛雷神23分、6籃板、4助攻，翟蒙24分、7籃板，本土則以谷毛唯嘉的13分、2籃板、3助攻、2抄截最佳。

苦吞開季4連敗，成為目前台灣PLG、TPBL雙職籃唯一勝場尚未開張隊伍的鋼鐵人方面，此戰陳范柏彥展現球隊一哥氣勢，全場攻下生涯新高21分外帶9籃板、3助攻，喬迪20分、18籃板、5助攻、4抄截，普萊斯18分、7籃板。

▲獵鷹谷毛唯嘉此戰拿下本土最高13分。（圖／PLG職籃提供）