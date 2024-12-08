戰神狀元全能秀！　雷蒙恩兩度爆扣砍13分8籃板5助攻宰雲豹

▲戰神選秀狀元雷蒙恩打出本季代表作，單場繳出13分、8籃板、5助攻。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北台新戰神8日作客挑戰台啤永豐雲豹，此戰戰神洋將主控上半場就送出破聯盟紀錄9助攻，全場攻下19分、8籃板、13助攻接近大三元成績，加上本季選秀狀元雷蒙恩全場繳出13分、8籃板、5助攻，單場兩度升空爆扣代表作，最終戰神95比74大勝雲豹，戰績也超越雲豹來到例行賽第5位。

雲豹迎接9天內第5場主場賽事，團隊體能面臨考驗，且此戰「金牌狀元」林信寬因為昨日腳踝扭傷，此戰無法上陣，更讓雲豹戰力雪上加霜。

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開賽戰神就在帶領下狂轟猛炸，雷蒙恩首節就有7分進帳，首節打完戰神就以35比16取得19分大幅領先。

上半場助攻連發，前兩節就送出9次助攻，打破TPBL職籃半場最多助攻紀錄，半場打完戰神就以64比32，徹底壓制主場的雲豹。

▲戰神麥卡倫此戰上半場就送出破聯盟紀錄的9次助攻。（圖／TPBL提供）

不過陷入32分大幅落後的雲豹，在第3節展開猛烈反撲，王牌主控高錦瑋以及籃板猛將威廉斯帶頭追分，加上戰神陷入攻勢斷電，雲豹單節打出25比8猛烈反撲，將落後縮小至20分之內。

末節雲豹持續追分，但戰神攻勢回穩，米勒單節獨拿7分穩住戰局，雷蒙恩也在麥卡倫妙傳助攻下，空中接力雙手爆扣得手震撼全場，最終雲豹主力氣力放盡，戰神就以21分之差大勝。

戰神此戰能在客場痛宰雲豹，關鍵要角首推，全場他繳出19分、8籃板、13助攻有效串聯全隊，艾力克23分、11籃板，兩名新洋將加入後，戰神整體檔次明顯有所提升。

本季選秀狀元雷蒙恩，此戰也打出職業生涯代表作，全場10投6中拿下13分、8籃板、5助攻，並且單場有兩次精彩爆扣美技展現。

慘敗的雲豹方面，威廉斯拿下18分、15籃板、2抄截，打到臉部濺血的高錦瑋也有18分、5籃板、5助攻、4抄截，克羅馬17分、7籃板。

▲雲豹9天內進行5戰，高錦瑋好表現仍無力幫助球隊奪勝。（圖／TPBL提供）