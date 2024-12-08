台灣拳后林郁婷領銜　BE HEROES女性運動日前進彰化

記者杜奕君／綜合報導

2024 BE HEROES女性運動日於8日在彰化縣員林市彰南國民運動中心登場，也是首度在彰化舉行。活動特別邀請2024巴黎奧運拳擊金牌選手林郁婷與奧運田徑國手張博雅、體操國手丁華恬擔任代言人共襄盛舉，號召更多中部民眾一同動起來，兩場活動吸引眾多人踴躍參加，一同響應「BEAUTY HEROES」口號，讓女性透過運動成為更好的自己。

彰化縣長王惠美親自出席開幕儀式，她特別感謝三名奧運國手造訪彰化，她說，「臺灣在巴黎奧運拿下兩金五銅成績，其中有一金三銅由女性拿下，象徵運動界『女力當道』！」她強調女性平日忙著工作、家庭，但一定要留點時間給自己去從事運動，「運動能促進健康，沒有什麼比健康更重要。」

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▲台灣拳后林郁婷。（圖／展逸提供）

王惠美同時感謝彰化縣議會議長謝典林領導的議會，對於彰化縣政府預算的全力支持，讓縣府能更用力營造優質的運動空間，包括接下來要成立的和美與鹿港國民運動中心，未來將持續廣設運動中心，提供縣民更多好的運動環境。

活動主辦單位「BE HEROES」創辦人、展逸國際企業董事長張憲銘表示，女性運動日首度進軍彰化，就獲得中部民眾的熱烈支持超乎預期，他說，「希望未來還有機會再度來到彰化，持續鼓勵女性運動發展，讓女力來震撼台灣的運動市場。」

林郁婷、張博雅與丁華恬是全場最大亮點，獲得現場參與者熱烈支持與歡呼，三人也展現親和力，親切與現場女性同胞互動。林郁婷很開心看到更多女性一同參與運動，她說：「追逐夢想的過程中一定有很多聲音試圖去影響你的決定，我不是天才型選手，是透過毅力、努力與勤練，享受奮鬥的過程，最終享受達成目標的喜悅」

▲田徑國手張博雅。（圖／展逸提供）

丁華恬則表示不論做任何事樂趣很重要，要有樂趣才會想要繼續，看到了自己的進步就更有動力，她笑說，「體操有很多動作可以練習，我都很喜歡。」她也鼓勵女性一同來參與運動，一起感受運動的樂趣。

張博雅認為，適量運動對身體會帶來許多好處，不但能促進健康，運動還能紓解壓力，更可以透過參與運動來設定目標，她說，「鼓勵大家一起來運動！」

▲體操精靈丁華恬。（圖／展逸提供）