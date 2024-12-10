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大貓變身「屠龍手」！　尼克唐斯致勝三分彈24分15籃板滅暴龍

記者杜奕君／綜合報導

NBA台灣時間10日僅有1場例行賽，紐約尼克遠征挑戰多倫多暴龍，此戰地主「楓葉軍團」砍將巴瑞特(RJ Barrett)拿下全場最高30分外帶8籃板、4助攻，但尼克靠著主戰長人「大貓」唐斯(Karl-Anthony Towns)24分、15籃板、6助攻外帶2抄截、2阻攻全面數據，加上決勝期包辦致勝關鍵5分，最終尼克就以113比108帶走勝利，並賞暴龍3連敗。

▲尼克唐斯、暴龍巴瑞特。（圖／路透）

▲尼克唐斯投進致勝三分彈後，指著胸前的紐約字樣示威。（圖／路透）

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近況不錯的尼克今日遠征楓葉國挑戰暴龍，開賽暴龍一度取得領先優勢，但尼克首節末段打出一波13比2猛烈反撲，在第1節結束時反倒以7分超前。

不過地主暴龍在第2節持續追趕，巴瑞特領軍飆分，加上主戰長人波圖爾(Jakob Poeltl)、「龍王」巴恩斯(Scottie Barnes)也有所建樹，半場打完暴龍反以61比60領先。

下半場開打後，雙方依舊你來我往互不相讓，終場前3分3秒，尼克明星主控布朗森(Jalen Brunson)飆進超遠三分彈還製造對手犯規完成4分打，讓尼克取得105比104領先。

暴龍則靠著此戰手感最為火燙的巴瑞特在終場前42.1秒切入上籃得手，又將比分扳成108平。此時尼克中鋒唐斯跳出，終場前36秒先是禁區強攻得手，讓尼克重回領先。

隨後又在終場前6.3秒投進致勝三分彈奠定勝果，進球當下唐斯甚至強悍的向暴龍球迷指著自己胸前球衣的尼克字樣示威，最終尼克就以5分之差帶走勝利。

此戰尼克團隊攻勢均衡，先發5人得分全數達雙位數，除了唐斯拿下24分、15籃板、6助攻、2抄截、2阻攻之外，布里吉斯(Mikal Bridges)貢獻23分，布朗森(Jalen Brunson)20分、4籃板、11助攻。

決勝期飲恨敗北的暴龍則苦吞3連敗，巴瑞特拿到全場最高30分外帶8籃板、4助攻、1抄截，巴恩斯15分、6籃板，但在第3節一次腳踝傷勢退場。波圖爾10分、12籃板、4助攻、2阻攻。目前暴龍7勝18敗，在東區排名僅優於華盛頓巫師，位列倒數第2位。

至於尼克則拿下近6戰的第5勝，目前15勝9敗穩居東區第4位，在本季交易得到唐斯之後，整體戰力明顯更加均衡。

▲尼克唐斯、暴龍巴瑞特。（圖／路透）

▲暴龍巴瑞特砍下30分無用，球隊仍苦吞3連敗。（圖／路透）

關鍵字： NBA尼克唐斯布朗森暴龍巴瑞特Karl-Anthony Towns

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