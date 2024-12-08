說好的「不灌籃」宣言破戒！　灰熊莫蘭特秀逆天超猛拉桿倒扣

記者杜奕君／綜合報導

日前才大聲疾呼，自己將「不再灌籃」的曼菲斯灰熊王牌球星莫蘭特(Ja Morant)，8日在作客交手波士頓塞爾提克之戰隨即打了自己的臉破戒！向來能飛擅扣的莫蘭特，在一次切入面對綠衫軍明星長人「獨角獸」波辛基斯(Kristaps Porzingis)封阻時，莫蘭特直接上演一記高難度的反向拉桿爆扣，加上全場32分、9籃板、9助攻全面表現，幫助灰熊以127比121撂倒衛冕軍。

向來在NBA賽場飛天遁地，時常上演精彩扣籃美技，本賽季也有華麗360度轉身上籃演出的灰熊當家球星莫蘭特，日前卻在對上達拉斯獨行俠賽後，語出驚人的喊出「不灌籃宣言」。

莫蘭特在當時透露，「為了避免在嘗試灌籃時，在空中遭對手撞傷，導致可能長時間缺賽，我會仔細挑選，希望以能夠完成比賽為重點。」

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但今日面對聯盟衛冕軍塞爾提克之戰，莫蘭特就在第3節還剩下7分2秒時，直接加入過掉防守大鎖懷特(Derrick White)深入對手禁區，面對綠衫軍主戰長人波辛基斯的補防，莫蘭特瀟灑的使出拉桿反手雙手倒扣，動作一氣呵成絲毫不拖泥帶水，也展現聯盟頂尖球星霸氣，更成就本賽季又一次的經典好球美技。

現年25歲的莫蘭特，本賽季至今平均可繳出21.7分、4.4籃板、8.5助攻、1抄截，整體投籃命中率則為45.7％。

▲灰熊莫蘭特大秀超猛拉桿倒扣美技。（圖／路透）