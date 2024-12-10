快訊／墊底爐主攻城獅急補強　新洋將「敢搏」來了

▲強力中鋒「敢搏」正式加盟攻城獅，盼強化風城禁區戰力。（圖／攻城獅提供）

記者杜奕君／綜合報導

近期苦吞4連敗，目前戰績2勝6敗在TPBL職籃墊底的新竹御嵿攻城獅，10日宣布新洋將敢搏（Julian Gamble）正式加盟。敢搏現年35歲，身高208公分、體重114公斤，主要場上位置為中鋒，他將披上45號戰袍。

敢搏近幾年皆征戰於歐洲職籃聯賽，包含德國籃球甲級聯賽、西班牙籃球甲級聯賽、法國籃球甲級聯賽與義大利籃球甲級聯賽。上賽季敢搏效力於義大利籃球甲級聯賽，場均貢獻7.4分3.9籃板，投籃命中率達61％。

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張樹人總經理表示，「敢搏是位球風扎實的禁區好手，除此之外，他也具備一定的團隊意識，而且過去在歐洲職籃的經驗豐富，我們相信他能為團隊帶來正向的改變！」

敢搏於上周抵達台灣，已於近日投入攻城獅團隊訓練，最快將於本週客場賽事登場。談到自己的球風，敢搏說，「雖然我以籃下的力量著稱，但我會盡全力展現更多元的技術，期待能透過攻防兩端的表現，並以身作則為球隊注入全新能量。」

由於他在場上積極衝搶的球風，攻城獅球團特別為他取了「敢搏」為中文名字，期待未來他能在場上為攻城獅帶來滿滿的衝勁。敢搏開心表示，「我非常喜歡這個名字，在我職業生涯的各站，都會有一些綽號跟隨著我，我也都以此為榮！我會證明球團為我取的名字是名符其實的，也很期待趕快與獅紫軍們見面，希望他們未來能為我取更多綽號！」