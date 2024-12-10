戰神射手黃聰翰帶愛女Q妹拍宣傳照　8號球衣有滿滿父愛巧思

▲台北台新戰神主力射手黃聰翰帶著女兒Q妹拍攝球隊商品宣傳照。（圖／台北台新戰神提供）

記者杜奕君／綜合報導

近期喜迎三連勝的臺北台新戰神，本週六將重返主場，全力延續勝利氣勢。於12月14日、15日以及21日帶來「Merry ChristMARS」戰神 PARTY TIME活動，熱血籃球結合聖誕節慶，更有戰神裝備局全新推出的多款商品，包含專業運動必備的訓練機能系列、小小戰神系列、Taishin Wonders人形立牌與實用生活小物，本次商品形象照特別邀請小台黃聰翰與女兒Q妹同台拍攝，以及助理教練米蘭及倪學謙小孩一同參與，照片充滿可愛與溫馨。此外，最受歡迎的Taishin Wonders一日店長活動也將回歸，等你加入這場聖誕狂歡。

小小戰神系列為孩子量身打造，提供溫暖又時尚的選擇，成為聖誕節的完美禮物選擇。「小小戰神棉質帽TEE」讓孩子在寒冷的冬季中也能保持舒適與時尚，胸前印上隊名，帽子上則巧妙設計了翅膀圖案，讓整體穿搭增添活力，還有可客製化的球衣，提供專屬背號與姓名的設計，成為獨一無二的紀念禮物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台北台新戰神「Merry ChristMARS」活動，推出小小戰神系列商品。（圖／台北台新戰神提供）

有別於其他球員多半以自己的號碼做為小孩服飾背號，黃聰翰特別為Q妹選擇8號，他自信的說：「以我對她的瞭解，她很喜歡自己幼稚園的座號，所以我要幫她做一件8號球衣。」當天拍攝Q妹全程展現小明星架式，成為最亮眼的小小戰友。

全新訓練機能系列採用高性能布料，輕量透氣，並添加抗菌除臭功能，快速吸濕排汗，即使經歷高強度訓練也能保持乾爽與舒適。俐落剪裁與彈性設計提供出色的貼合度與靈活性，適合各類運動需求。

陳文宏讚賞，「布料彈性佳，穿起來實用又舒適。」黃聰翰更分享，「親膚貼合像束衣一樣，特別適合重量訓練，設計也很時尚，直接穿出門都可以。」江均同樣提到舒適性與延展性，並許願未來能推出更多配色選擇。

▲戰神狀元雷蒙恩也穿上球隊新推出的訓練機能服飾。（圖／台北台新戰神提供）

除了服飾系列外，戰神日常生活小物，為節日增添更多驚喜和溫暖。「MARS戰神雪花露營杯」兼具保溫功能與時尚設計，「戰神版Richart香氛片」更是聖誕樹上的精緻裝飾，為家中增添香氣與節日氛圍。而應援團長Rina與Taishin Wonders甜美版站立立牌全新推出，盲抽商品成為粉絲們不可錯過的驚喜小物，無論是放在辦公桌上還是房間一角，都能讓男神女神與您同在。

戰神裝備局也將舉辦限定「一日店長」活動，12/14競技女神Mika、廣告男神Way，12/15饒舌女神甜心、笑容男神傳恩，12/21長腿女神沛沛、魅力男神Cooper，將親自為你進行穿搭指導，幫你挑選最合適的戰神新品！還可享店長指定穿搭品項結帳8折優惠。現場體驗這一份專屬的穿搭服務，並順便挑選心儀的商品，臺北台新戰神「Merry ChristMARS」戰神 PARTY TIME活動，讓你的聖誕月更添熱血與溫暖！

▲戰神新秀江均也身著全新訓練機能系列揮汗苦練。（圖／台北台新戰神提供）