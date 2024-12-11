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獨行俠「真大腿」是他！　華盛頓本季出賽19戰狂掃15勝

▲獨行俠華盛頓。（圖／路透）

▲獨行俠華盛頓是球隊本季搶勝關鍵要角。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

達拉斯獨行俠11日在「NBA盃」以104比118敗給奧克拉荷馬雷霆，無緣挺進本屆4強賽事。此戰獨行俠主力前鋒華盛頓(P.J. Washington Jr.)由於身體不適缺陣，少了這位「雷霆殺手」情況下，球隊戰力大打折扣。事實上，本季華盛頓在陣出賽的19場，獨行俠拿下15勝4敗表現超火燙，反之則僅有1勝5敗，儼然是球隊「真大腿」般的存在。

在陣中擁有當今聯盟兩大明星後場巨星唐西奇(Luka Doncic)及厄文(Kyrie Irving)情況下，華盛頓卻在獨行俠陣中扮演低調卻極為必須的存在。日前獨行俠本季首度碰頭雷霆，在當家王牌唐西奇缺陣下，獨行俠就是靠著華盛頓繳出27分、17籃板的出色表現贏球。

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不過今日NBA盃關鍵一役，華盛頓因為生病而無法出賽，這也讓獨行俠內線戰力大打折扣，此戰不僅團隊籃板以44比52輸給雷霆，其中進攻籃板更是整整輸給對手10個，也讓獨行俠最終在客場以12分之差輸球，無緣前進NBA盃4強。

事實上，華盛頓本季可繳出12.7分、8.3籃板、2.5助攻、1.3抄截、1.2阻攻，雖然不到頂尖球星水準，但全面性打法帶給球隊極大助益，加上本季三分球命中率也有36%水準，攻守兩端都是獨行俠不可或缺戰力。

本季華盛頓出賽時，獨行俠可拿下15勝4敗，但華盛頓缺陣時，球隊則僅拿下1勝5敗，可說影響勝敗關鍵極大。

關鍵字： NBA獨行俠雷霆華盛頓P.J. Washington Jr.

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