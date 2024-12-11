殺！近12戰場均轟34.4分　安戴托昆波挺公鹿勇闖NBA盃4強！

記者杜奕君／綜合報導

密爾瓦基公鹿11日在本賽季「NBA盃」驚險以114比109撂倒奧蘭多魔術，順利挺進本屆4強，此戰末節決勝期獨拿15分的明星主控里拉德(Damian Lillard)功不可沒，但全場狂轟37分、7籃板、2抄截、4阻攻的「希臘怪物」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)更是球隊不可或缺安定力量，近12戰安戴托昆波平均可攻下34.4分、11籃板、6.5助攻、1.7阻攻，整體命中率更是高達60.9％，表現相當亮眼。

此戰公鹿主場迎戰魔術，即便魔術兩大主力前鋒班凱羅(Paolo Banchero)、華格納(Franz Wagner)都因為腹肌撕裂傷勢無法上陣，但此戰魔術仍打出足夠的競爭力，薩格斯(Jalen Suggs)打出本季個人代表作，全場轟下32分、9籃板、4抄截。

不過公鹿仍靠著雙星穩住勝果，其中全場砍下28分、9助攻的里拉德在末節獨攬15分，更是公鹿贏球重要關鍵。

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但此戰公鹿一哥安戴托昆波仍扮演球隊最穩定核心戰力，全場24投15中，砍下37分、7籃板、2抄截、4阻攻，攻守一體的全面表現，證明自己仍是聯盟頂尖球星代表人物。

連同此戰在內，近12戰安戴托昆波手感發燙，以高達60.9％的投籃命中率，場均可砍下34.4分、11籃板、6.5助攻、1.7阻攻，不僅讓公鹿勇闖NBA盃4強，目前13勝11敗戰績也排名東區第6位的季後賽安全名單之內。

▲「字母哥」安戴托昆波近況超火燙，幫助球隊挺進NBA盃4強。（圖／路透）